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Lamborghini reivindica su definición sobre vehículos eléctricos tras la decepción que generó Luce de Ferrari

“Al observar el mercado vimos que la curva de aceptación para nuestro tipo de clientes no está aumentando" en los EV, indicó su CEO sin referirse directamente a su competidor.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 09:59 hrs.

Francisca Guerrero
<p>Lamborghini reivindica su definición sobre vehículos eléctricos tras la decepción que generó Luce de Ferrari</p>

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