Lamborghini reivindica su definición sobre vehículos eléctricos tras la decepción que generó Luce de Ferrari

“Al observar el mercado vimos que la curva de aceptación para nuestro tipo de clientes no está aumentando" en los EV, indicó su CEO sin referirse directamente a su competidor.

El fabricante de autos de lujo Lamborghini defendió su decisión de aplazar el desarrollo de modelos completamente eléctricos, en medio de la polémica que generó la presentación del Luce, el primer EV de Ferrari.

En una entrevista con CNBC, el CEO de Lamborghini, Stephan Winkelmann, sostuvo que la estrategia de la compañía de priorizar vehículos híbridos enchufables por sobre autos 100% eléctricos ha resultado adecuada para su base de clientes.

“Al observar el mercado vimos que la curva de aceptación para nuestro tipo de clientes no está aumentando” en vehículos eléctricos, afirmó el ejecutivo, al explicar por qué la firma decidió alejarse de un modelo totalmente eléctrico y enfocarse en híbridos enchufables.

Evitando mencionar directamente a Ferrari o referirse a las críticas que recibió el Luce, Winkelmann enfatizó que cada fabricante debe definir su propia estrategia de transición tecnológica.

Lamborghini había anunciado anteriormente el desarrollo de Lanzador, un auto eléctrico, además de una futura versión completamente eléctrica de su SUV Urus. Sin embargo, la compañía —controlada por Volkswagen— optó por retrasar esos proyectos ante la moderada demanda global por vehículos eléctricos de alta gama.

Ferrari defiende el precio de Luce

Las declaraciones de Winkelmann se producen luego de la negativa reacción que enfrentó Ferrari tras revelar el lunes el Luce, diseñado por el exjefe de diseño de Apple, Jony Ive. El vehículo se aparta de la estética tradicional de Ferrari con líneas más redondeadas y un interior minimalista dominado por pantallas.

Tras la presentación, las acciones de Ferrari cayeron cerca de 8% en la bolsa de Milán y más de 5% en Wall Street, en medio de cuestionamientos tanto de inversionistas como de seguidores de la marca.

Analistas atribuyeron parte de la reacción al rechazo al diseño y al temor de que la adopción de vehículos eléctricos termine debilitando la identidad histórica de Ferrari, asociada al sonido y potencia de sus motores de combustión.

Las críticas también provinieron desde Italia. El exejecutivo de Ferrari Luca di Montezemolo cuestionó abiertamente el modelo y, según Reuters, afirmó que esperaba que “le quitaran el caballo rampante” al vehículo, en referencia al emblemático logo de la compañía.

En medio de los cuestionamientos, el CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, salió a respaldar tanto el diseño como el precio del Luce, fijado en 550.000 euros (unos US$ 640.000).

Durante una mesa redonda realizada en Módena, Italia, el ejecutivo sostuvo que el valor del vehículo responde al nivel de innovación incorporado en el proyecto y rechazó las comparaciones con otros fabricantes de autos eléctricos.

“Hay que ver a Luce para entender que no tiene nada que ver con los vehículos eléctricos chinos ni con los de otras marcas”, afirmó Vigna, según Reuters.

El CEO también intentó despejar las dudas sobre el rumbo de Ferrari, señalando que la presentación del modelo no implica abandonar los motores tradicionales de combustión. Según explicó, parte de la cobertura mediática ha llevado erróneamente a pensar que la compañía avanzará hacia una electrificación total de su gama, algo que descartó.