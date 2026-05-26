Micron Technology se une al club de empresas de US$ 1 billón, impulsada por auge de los chips de memoria y la IA
Este hito también refleja un cambio más amplio en el sector de la inteligencia artifical ya que los inversionistas buscan empresas que puedan beneficiarse de los planes de gasto masivo de las grandes tecnológicas, tras haberse agolpado inicialmente en los fabricantes de procesadores gráficos.
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Micron Technology superó brevemente el martes por primera vez la marca de US$ 1 billón (millón de millones) en capitalización bursátil, coronando una vertiginosa subida que ha consolidado al mayor fabricante de chips de memoria de Estados Unidos como uno de los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial.
Las acciones de Micron subían un 17,4%, tras haber ganado hasta un 19,3% más temprano en la sesión. El repunte del martes se produjo después de que la correduría UBS elevó su precio objetivo para la acción de US$ 535 a US$ 1.625, el más alto entre las 46 corredurías que cubren a la empresa, según datos de LSEG.
Este hito, que subraya el papel central de los chips de memoria en la infraestructura de la IA, también refleja un cambio más amplio en el sector de la inteligencia artifical ya que los inversionistas buscan empresas que puedan beneficiarse de los planes de gasto masivo de las grandes tecnológicas, tras haberse agolpado inicialmente en los fabricantes de procesadores gráficos.
"La necesidad de memoria pura ha aumentado rápidamente en muy poco tiempo y, claramente, Micron se sitúa en el centro de todo ello", afirmó Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth.
"El hecho de que Micron haya superado hoy la barrera del billón de dólares no es más que el punto culminante en la historia de la enorme demanda necesaria para hacer funcionar los centros de datos en esta revolución de la IA".
Mientras que Nvidia NVDA.O fabrica los potentes procesadores utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA, Micron produce principalmente chips de memoria utilizados para almacenar y transferir datos. El ascenso de la empresa proporciona a Estados Unidos un fuerte competidor en una carrera por los chips de memoria que, hasta ahora, ha estado liderada en gran medida por Asia.
La surcoreana Samsung Electronics, el principal fabricante mundial de chips de memoria, ya ha alcanzado el hito del billón de dólares, mientras que SK Hynix también se está acercando.
Las acciones de Samsung subieron la semana pasada tras cerrar un acuerdo con su sindicato surcoreano para evitar una huelga, aunque un sindicato que representa a los trabajadores del sector de la electrónica de consumo del conglomerado afirmó el martes que ha solicitado a un tribunal surcoreano que bloquee la votación sobre el acuerdo.
Las interrupciones en el mayor fabricante mundial de chips de memoria podrían alimentar las subidas de precios en un momento en que el auge de la IA ya ha provocado escasez.
Las acciones de Micron, consideradas desde hace tiempo como una de las empresas más cíclicas del sector de los semiconductores, se han multiplicado por más de ocho en los últimos 12 meses, gracias a los sólidos resultados y a las restricciones de la cadena de suministro que le han otorgado poder de fijación de precios.
Con las empresas tecnológicas compitiendo por alcanzar la inteligencia artificial general, los clientes se están comprometiendo con inversiones a largo plazo en centros de datos que han impulsado un fuerte aumento de la demanda de memoria y almacenamiento avanzados, lo que ha creado una escasez de suministro y ha provocado subidas de precios.
Micron ha afirmado que todo su suministro de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) para 2026 ya está agotado, una señal de hasta qué punto la demanda está superando a la capacidad. Sus productos HBM4 de próxima generación se encuentran ya en fase de producción.
La empresa se ha convertido en una de las grandes favoritas de las instituciones en el primer trimestre del año, según los registros regulatorios. Alrededor de 2.440 instituciones revelaron nuevas posiciones en la empresa, entre ellas Rockefeller Capital Management y Schroders.
La entrada en este club exclusivo supone un fuerte repunte respecto al periodo pospandémico, cuando los fabricantes de chips de memoria se enfrentaban a un exceso de oferta debido al debilitamiento de la demanda de computadores personales y teléfonos inteligentes, a causa de una inflación que alcanzaba máximos de décadas.
Micron cotiza a 8,42 veces los beneficios previstos para los próximos 12 meses, frente a las 22,15 veces del índice de referencia S&P 500 y las 26,23 veces del Nasdaq 100.
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