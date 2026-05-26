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Micron Technology se une al club de empresas de US$ 1 billón, impulsada por auge de los chips de memoria y la IA

Este hito también refleja un cambio más amplio en el sector de la inteligencia artifical ya que los inversionistas buscan empresas que puedan beneficiarse de los planes de gasto masivo de las grandes tecnológicas, tras haberse agolpado inicialmente en los fabricantes de procesadores gráficos.

Por: Reuters

Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 16:21 hrs.

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<p>Micron Technology se une al club de empresas de US$ 1 billón, impulsada por auge de los chips de memoria y la IA</p>

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