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Samsung alcanza valorización de US$ 1 billón y se une a TSMC en exclusivo club asiático

La acción de la firma surcoreana saltó 14% este miércoles y llevó al Kospi sobre los 7.000 puntos por primera vez, en medio del boom global de demanda por chips para la IA.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 07:27 hrs.

Samsung tecnología IA Asia mercados internacionales
<p>Samsung alcanza valorización de US$ 1 billón y se une a TSMC en exclusivo club asiático</p>

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