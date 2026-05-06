Samsung alcanza valorización de US$ 1 billón y se une a TSMC en exclusivo club asiático

La acción de la firma surcoreana saltó 14% este miércoles y llevó al Kospi sobre los 7.000 puntos por primera vez, en medio del boom global de demanda por chips para la IA.

La valorización bursátil de Samsung Electronics Co. superó el US$ 1 billón (millón de millones) después de que las acciones del mayor fabricante de memorias del mundo más que se cuadruplicaran durante el último año, impulsadas por la fuerte demanda de chips utilizados en inteligencia artificial.

El hito se produjo luego de que los títulos de la compañía surcoreana subieran 14% este miércoles, convirtiéndola en apenas la segunda firma asiática, después de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), en alcanzar ese nivel. El avance de Samsung también impulsó al índice Kospi en más de 6%, llevándolo por primera vez por encima de los 7.000 puntos.

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“El umbral del billón de dólares tiene un peso material más allá del simbolismo”, dijo Dave Mazza, director ejecutivo de Roundhill Investments en Nueva York. “Más ampliamente, refleja el juicio del mercado de que el rol de las memorias en la infraestructura de IA es estructural y no cíclico”.

Hace solo unos días, la división de semiconductores de Samsung reportó ganancias históricas en el trimestre de marzo, superando las expectativas con un salto de 48 veces gracias a que los pedidos de centros de datos de IA generaron márgenes elevados. Los analistas esperan que la división continúe ampliando sus utilidades récord durante los próximos trimestres, mientras los precios de contratos mantienen una fuerte trayectoria alcista en medio de una oferta limitada.

En paralelo, Apple Inc. ha mantenido conversaciones exploratorias sobre el uso de Samsung para producir los principales procesadores de sus dispositivos en Estados Unidos, una medida que le ofrecería una alternativa secundaria a su socio histórico TSMC.

“Si los inversionistas analizan Samsung Electronics, creemos que concluirán que la oportunidad de inversión sigue siendo atractiva incluso si hasta ahora se perdieron parte del desempeño”, dijo Sam Konrad, gerente de inversiones de Jupiter Asset Management. “El mercado de memorias está actualmente desabastecido y Samsung señaló que en 2027 habrá una relación entre oferta y demanda más ajustada que en 2026, por lo que es probable que los precios de NAND y DRAM sigan subiendo”.

Es probable que los extranjeros estén impulsando el último rally, luego de que medios locales informaran sobre un acuerdo entre Interactive Brokers y Samsung Securities que permite a inversionistas estadounidenses acceder directamente a acciones coreanas. Los inversionistas globales compraron un monto neto de 3,1 billones de wones (US$ 2.100 millones) en acciones del Kospi este miércoles. Los flujos también ayudaron a impulsar al won surcoreano, que subió más de 1% frente al dólar y se convirtió en la moneda con mejor desempeño del día en Asia.

Desafíos

De todas formas, Samsung también enfrenta desafíos. El crecimiento de las utilidades de la unidad de chips contrasta con las caídas en las operaciones de móviles y pantallas, que enfrentan un aumento en los precios de materiales y componentes. Las ganancias generadas por el boom de la IA también están llevando a los trabajadores de Samsung a exigir una mayor participación, amenazando con una huelga general de 18 días a finales de este mes.

Aun así, se espera que la acción suba alrededor de 22% en los próximos 12 meses, según estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg. Actualmente se transa a seis veces las utilidades proyectadas a un año, frente a 14,4 veces en octubre.

Las vertiginosas alzas de las acciones de Samsung y SK Hynix —que en conjunto representan más de 43% de la ponderación del índice Kospi— han ayudado a convertir a Corea del Sur en uno de los mercados más dinámicos del mundo.

El dúo coreano también ha contribuido a llevar al índice bursátil asiático a máximos históricos. A medida que las compañías aprovechan el boom del gasto en IA, los inversionistas sostienen que las memorias están entrando en un superciclo de demanda que rompe con décadas de ciclos de auge y caída.

“Las utilidades corporativas agregadas siguen fortaleciéndose y eso proviene principalmente de un solo lugar: el sector tecnológico”, dijo Mark Davids, jefe para Asia Pacífico del equipo de renta variable de mercados emergentes y Asia Pacífico en JPMorgan Asset Management. Las ganancias de Samsung reflejan un “período muy inusual en el que estas compañías pueden alcanzar utilidades extraordinarias”, señaló.