El Pentágono se enfrenta a SpaceX por el aumento de precio de Starlink durante la guerra con Irán

La firma de Elon Musk quintuplicó el costo de conexión por dron a US$ 25.000, a medida que Starlink se vuelve vital para el ejército estadounidense.

A medida que los drones kamikaze estadounidenses guiados por la red Starlink de Elon Musk comenzaron a obtener avances visibles en la guerra contra Irán, altos funcionarios de SpaceX llegaron a una conclusión: el Pentágono debería pagar más por el acceso a su red Wi-Fi satelital.

A las pocas semanas de que Estados Unidos lanzara su campaña de bombardeos, los ejecutivos de SpaceX se reunieron con funcionarios del Pentágono y argumentaron que los militares habían estado pagando alrededor de US$ 5.000 por la conexión por terminal, mientras que en realidad estaban utilizando un nivel de servicio superior valorado en cerca de US$ 25.000, según dos fuentes familiarizadas con el asunto y documentos del Pentágono revisados ​​por Reuters.

El desacuerdo sobre el uso de Starlink en los drones suicidas LUCAS, un modelo estadounidense barato comparable al Shahed iraní que puede sobrevolar una zona objetivo antes de detonar al impactar, forma parte de las crecientes tensiones entre SpaceX y el Pentágono en torno al precio de Starlink en los últimos meses, según entrevistas con cinco personas familiarizadas con el asunto y los documentos.

El Pentágono, que busca ayudar a los ciudadanos iraníes a sortear los bloqueos de comunicaciones impuestos por el gobierno, también ha tenido discrepancias con SpaceX sobre el precio de un plan para proporcionar a la población conexiones directas a teléfonos móvCsxiles con Starlink, similares al servicio 5G, según dos de las fuentes.

Las disputas en curso, que no se habían dado a conocer anteriormente, ponen de manifiesto cómo la creciente dependencia del Pentágono de SpaceX está otorgando a Musk una mayor influencia sobre un aspecto crucial de la seguridad nacional estadounidense, en un momento en que la compañía busca aumentar sus ingresos antes de una salida a bolsa el próximo mes que podría ser una de las más grandes de la historia.

A diferencia de los terminales Starlink para consumidores disponibles en tiendas como Walmart, SpaceX vende una versión específica para uso militar llamada Starshield al Pentágono en virtud de un acuerdo de 2023. Los terminales Starshield pueden conectarse tanto a los satélites comerciales Starlink como a una constelación separada y más segura, también llamada Starshield, según una persona familiarizada con el asunto.

SpaceX argumentó que los drones LUCAS operaban en condiciones más propias de su suscripción para aviación que de un servicio terrestre o de movilidad de menor precio. Según una de las fuentes, funcionarios del Pentágono afirmaron que el precio de US$ 25.000 (una cuota mensual) estaba pensado para aeronaves, no para drones kamikaze que utilizaban la conexión Starlink durante unos minutos u horas.

El Pentágono, que estaba intensificando sus ataques contra Irán, finalmente accedió a pagar el aumento de precio propuesto por SpaceX, lo que prácticamente duplicó el costo de cada dron LUCAS. Inicialmente, el Pentágono pagaba alrededor de 30 000 dólares por unidad.

Búsqueda de competidores

SpaceX no respondió a la solicitud de comentarios. En un comunicado, un funcionario del Pentágono afirmó que la oficina responsable de la adquisición de las terminales, la Oficina de Comunicaciones Comerciales por Satélite, está buscando otros competidores. “El Departamento de Guerra está comprometido con el fomento de un entorno competitivo para las comunicaciones satelitales comerciales”, dijo un funcionario.

Tras la publicación del artículo de Reuters, Elon Musk lo calificó de "falso" sin dar más detalles en una publicación en X. Añadió que el sistema civil Starlink se había utilizado indebidamente "con fines militares". En otra publicación, afirmó que la culpa era de "la empresa", no del Pentágono.

En una publicación en X, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que la información de Reuters era "errónea", sin aportar más detalles. SpaceX "sigue siendo un socio sólido y valioso para el Departamento de Guerra", escribió.

Pero ninguna otra compañía ofrece una alternativa comparable a Starlink, que se ha convertido en una herramienta cada vez más crucial en la guerra moderna desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. La red satelital proporciona cobertura global, lo que permite comunicaciones en el campo de batalla y objetivos de precisión incluso en zonas remotas. La constelación de SpaceX, con aproximadamente 10 000 satélites, representa más del 60 % de los que se encuentran en órbita, superando con creces las constelaciones que están construyendo otras compañías, como OneWeb y Amazon Leo.

Los riesgos de depender de Starlink se hicieron patentes por primera vez durante la guerra de Ucrania, cuando Musk ordenó la desconexión del servicio Starlink en algunas zonas del país en 2022, mientras las fuerzas ucranianas avanzaban sobre las posiciones rusas, interrumpiendo una contraofensiva clave, según informó Reuters anteriormente . Más recientemente, las pruebas de la Armada estadounidense se vieron interrumpidas el verano pasado cuando una interrupción global de Starlink cortó la conexión con embarcaciones militares no tripuladas, dejándolas a la deriva en el océano.

La industria espacial tiene al gobierno de EEUU en jaque

A diferencia de los contratistas de defensa tradicionales, SpaceX tiene mayor influencia sobre el Pentágono porque también cuenta con un amplio mercado comercial para Starlink, además de sus negocios de lanzamiento de cohetes e inteligencia artificial, según Clayton Swope, investigador sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de análisis especializado en seguridad nacional. SpaceX genera aproximadamente el 20% de sus ingresos totales del gobierno estadounidense, según un documento presentado ante la SEC.

"Sin duda, SpaceX tiene al gobierno estadounidense contra las cuerdas", dijo Swope.

Al inicio de la guerra con Irán, Starlink ya era un componente fundamental de las operaciones militares estadounidenses. Durante las pruebas y los primeros despliegues, brindó soporte a diversos sistemas, desde drones de ataque aéreo como el LUCAS hasta embarcaciones de superficie no tripuladas utilizadas para misiones de vigilancia marítima y ataque. Cuando Estados Unidos lanzó su campaña de bombardeos, los terminales Starshield se utilizaban en más de una docena de sistemas de drones, según una fuente familiarizada con el asunto.

Pero las tensiones entre el Pentágono y SpaceX surgieron rápidamente después de que Estados Unidos lanzara su ataque contra Irán el 28 de febrero. El 1 de marzo, el jefe de SpaceX, Elon Musk, respondió en X a la publicación de un usuario, que incluía una imagen del dron LUCAS que señalaba que "parece tener una terminal Starlink integrada". "Utilizar la terminal para sistemas de armas constituye una violación de los términos de servicio comerciales de Starlink. Esto se aplica a todos los usuarios y se desactiva cuando se detecta”, publicó Musk. “Existe una red independiente llamada Starshield, operada por el gobierno de Estados Unidos.”

En declaraciones a Reuters, el funcionario del Pentágono negó cualquier violación del acuerdo con SpaceX.

En los días siguientes, ejecutivos de SpaceX se reunieron con funcionarios del Pentágono y argumentaron que los militares estaban pagando menos de lo debido por el servicio, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Aunque el Pentágono aceptó inicialmente la tarifa más alta para las conexiones Wi-Fi satelitales utilizadas por los drones de ataque, altos funcionarios, incluido el subsecretario de Defensa Steve Feinberg, seguían mostrándose reticentes ante el acuerdo, según una de las fuentes. Durante un alto el fuego en abril, los funcionarios del Pentágono se reunieron para revisar los precios con Terrence O'Shaughnessy, un general retirado de cuatro estrellas de la Fuerza Aérea que ahora dirige el negocio de defensa de SpaceX.

Sin embargo, el Pentágono está considerando la compra de más de 3500 suscripciones adicionales al terminal Starshield, incluyendo 100 del nivel de aviación, de mayor precio, según documentos del Pentágono revisados ​​por Reuters. El acuerdo podría generar cientos de millones de dólares en ingresos anuales para SpaceX, aunque Reuters no pudo determinar si se ha cerrado un acuerdo ni qué precio se está negociando.

Precios de SpaceX Pentágono IRK

Starlink también ha demostrado ser crucial para otras operaciones. Después de que Irán reprimiera las protestas en enero, causando la muerte de miles de personas, la administración Trump introdujo de contrabando más de 6.000 terminales Starlink para proporcionar acceso a internet a los ciudadanos, según informó previamente el Wall Street Journal.

Sin embargo, a medida que la guerra se intensificaba, las autoridades iraníes confiscaron los terminales y desplegaron dispositivos de interferencia en las principales ciudades para interrumpir las conexiones, según una fuente familiarizada con el asunto. Una semana después del inicio del conflicto, funcionarios del Pentágono comenzaron a dialogar con SpaceX sobre el despliegue de un servicio de conexión directa a teléfonos móviles que pudiera sortear esas interrupciones, según dos personas familiarizadas con el tema. Esta capacidad, similar a una conexión 5G, permitiría a los usuarios conectarse sin necesidad de terminales terrestres.

SpaceX, que generó US$ 11.400 millones en ingresos con Starlink en 2025, propuso cobrar hasta US$ 500 millones por el lanzamiento de la tecnología, junto con una tarifa mensual de US$ 100 millones para su funcionamiento, según una fuente y documentos del Pentágono, lo que provocó la alarma de los funcionarios de defensa por el precio.