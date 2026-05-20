Cómo y dónde comprar acciones de SpaceX: la apertura más esperada del año

El debut bursátil de la firma aeroespacial abre una doble vía para los inversionistas chilenos: intentar entrar al mercado primario al precio de colocación o esperar la OPI en el Nasdaq.

SpaceX está acostumbrada a mirar más allá de la órbita terrestre. Pero esta vez, la expectativa no solo viene de sus avances en Starlink ni de sus ambiciones espaciales, también apunta a Wall Street.

La firma de Elon Musk se prepara para aterrizar en el mercado accionario con una de las aperturas bursátiles más esperadas de la década y que podría ser anunciada este miércoles. Una OPI que, según Reuters, debutaría -bajo el ticker SPCX- en Nasdaq el 12 de junio con una operación que busca levantar hasta US$ 75 mil millones, mientras otros reportes han estimado una valorización que podría superar los US$ 2 billones (millones de millones) si la demanda institucional termina empujando los términos de la oferta.

El atractivo es evidente: de concretarse en esos montos, superaría ampliamente a la IPO de Saudi Aramco, que levantó US$ 29.400 millones en 2019.

Aunque para los inversionistas locales la pregunta es menos épica y más práctica: ¿se podrá comprar SpaceX desde Chile, por cuál vía y desde cuándo?

Voces del mercado señalan que, aunque el interés del público retail pueda ser alto, eso no significa que todos puedan entrar a la colocación primaria. Y la diferencia no es menor: comprar en la IPO implica acceder al papel al precio definido por la compañía y los bancos colocadores antes del estreno bursátil. En cambio, comprar después del debut, supone entrar a precio de mercado ya sujeto a la demanda, la volatilidad inicial y el apetito global por SpaceX.

Por eso, el acceso al precio de colocación suele quedar reservado para los bancos colocadores -con Goldman Sachs y Morgan Stanley como protagonistas de la operación-, inversionistas institucionales, clientes de alto patrimonio y algunas plataformas seleccionadas. Así, para la mayoría de los inversionistas la vía más habitual será esperar el estreno en el Nasdaq y comprar a través de una corredora local con mercado internacional o una plataforma de afuera.

Sin embargo, en Chile ya comienzan a aparecer alternativas para intentar anticiparse al debut, aunque sin garantía de recibir acciones.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Zesty apunta al mercado primario

Una de las opciones será hacerlo a través de Zesty. La fintech chilena de inversiones habilitará acceso a la IPO de SpaceX en preapertura de mercado, permitiendo que sus usuarios ingresen órdenes antes de que la acción comience a transarse libremente en el Nasdaq.

Según explicaron desde la firma, el mecanismo permitirá participar de la oferta pública inicial al precio de colocación, y no solo comprar el papel una vez que se abra el mercado secundario. Para ello, la operación se apoyará en la infraestructura de Alpaca Securities, broker-dealer regulado por FINRA en Estados Unidos, que recientemente habilitó acceso a IPO estadounidenses para sus partners globales, con Zesty como uno de ellos.

“Históricamente, el acceso a IPO estadounidenses estuvo reservado para clientes institucionales o de alto patrimonio. Desde Zesty estamos cambiando esa lógica: cualquier usuario va a poder participar de la IPO de SpaceX al precio de colocación, en igualdad de condiciones, sin importar el monto que invierta. Esa es la verdadera democratización del mercado”, señalaron.

¿En la práctica? El usuario podrá ingresar desde la app una orden de intención de compra, indicando cuántas acciones está dispuesto a adquirir y a qué precio. Ese monto quedará "bloqueado" en su cuenta mientras la orden esté vigente. Para el caso de SpaceX, desde Zesty esperan que las órdenes puedan comenzar a ingresarse desde el 4 de junio.

Pero participar no significa asegurar la asignación. Desde la industria explican que, como ocurre en cualquier apertura de alta demanda, el inversionista puede recibir una asignación parcial o incluso quedar fuera si la demanda supera con fuerza la oferta disponible.

"La lógica es distinta a una subasta", explican. El inversionista retail no puede asegurar su participación ofreciendo un precio mayor. El precio final lo fija el underwriter a través del proceso de bookbuilding. Es decir, si la demanda supera la oferta, se produce un prorrateo: el broker recibe una asignación parcial y la distribuye entre las órdenes válidas. Y, en caso de que una orden no sea asignada, el saldo se devuelve automáticamente a la cuenta del cliente.

Desde Zesty agregan que no habrá preferencia por cantidad de acciones solicitadas ni por capital invertido. El precio ingresado sí será clave: si la intención de compra queda por debajo del precio final de colocación, no se asignarán acciones. Según las estimaciones que maneja la firma, el precio podría ubicarse en torno a US$ 105 y US$ 130 por acción, aunque el rango definitivo dependerá del proceso de colocación, propio de cada oferta pública inicial.

La vía del mercado secundario

Ahora bien, para quienes no entren a la colocación primaria, la alternativa será comprar una vez que SpaceX comience a transar en el Nasdaq. Ahí entran las corredoras y plataformas con acceso al mercado estadounidense.

Desde Renta 4 señalaron que los inversionistas chilenos podrán comprar acciones de SpaceX desde el mismo día del debut, “como si fuera cualquier otra acción estadounidense”, dicen.

La corredora permite abrir cuenta online, sin monto mínimo, convertir pesos a dólares dentro de la plataforma y también depositar directamente en dólares.

En tanto, la comisión de compra y venta internacional, explicaron, es de 0,25% + IVA sobre el monto transado. En la firma aseguran que el interés ya se ha hecho sentir.

“Desde que anunciamos esta posibilidad hemos tenido un flujo constante de consultas en nuestras oficinas y por teléfono. Es, sin duda, la salida a bolsa que más expectativa ha generado en los últimos años”, señalaron.

Por su parte, Vector Capital también espera habilitar la compra. La firma explica que sus clientes pueden crear una cuenta digital, incluyendo una cuenta internacional a nombre del cliente en un broker regulado en Estados Unidos: "A través de esa cuenta, el cliente puede comprar acciones y ETF que transen en las bolsas de EEUU. Por lo mismo, cuando SpaceX debute en el Nasdaq, la compra y venta de sus acciones estará habilitada el mismo día del debut, en el momento exacto en que la acción empiece a cotizar libremente en el mercado secundario", señala el gerente comercial de Vector Capital, Juan Pablo Larach.

Moderar el entusiasmo

La otra cara del apetito por SpaceX será la volatilidad. En Vector advierten que, en aperturas muy demandadas, los primeros días pueden ser “bastante intensos”, con spreads amplios, diferencias relevantes entre el precio de colocación y el precio real de apertura, e incluso pausas temporales de negociación.

Esas pausas conocidas como circuit breakers -explican- no son una falla de la plataforma, sino mecanismos normales de protección del mercado para suspender temporalmente la negociación cuando los movimientos son demasiado bruscos.

Desde Renta 4 también llaman a mirar los riesgos detrás del entusiasmo. La corredora advierte que SpaceX llegaría al mercado con una valorización muy exigente, cercana a 87 veces precio sobre ventas, más del doble del peak de Nvidia bajo esa métrica.

"Las IPO grandes siempre tienen movimientos fuertes, y esta será especialmente volátil. Solo conviene para inversionistas con alta tolerancia al riesgo y horizonte a largo plazo", comenta el director comercial de Renta 4, Guillermo de la Casa.

A ello se suman otros riesgos como el “efecto Musk” sobre la cotización, eventuales fallas operacionales en lanzamientos, cambios en la política espacial, tensiones geopolíticas y la exposición cambiaria para los inversionistas chilenos que compren en dólares.

La recomendación de Vector va en la misma línea y no actuar solo por entusiasmo o "FOMO" de quedarse bajo la nave. “Que una empresa sea extraordinaria no significa necesariamente que cualquier precio de entrada sea atractivo. Desde nuestra plataforma se podrá operar desde el primer día, pero hay que estar preparado para una alta volatilidad”, concluyen.