SpaceX planea presentar públicamente su OPA el próximo miércoles
La compañía de Elon Musk, que eligió el Nasdaq para una cotización bajo ticker SPCX, busca recaudar hasta US$ 75 mil millones con una valorización superior a US$ 2 billones (millones de millones),
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Tan prontor como el próximo miércoles, SpaceX busca presentar públicamente su largamente esperada oferta pública de adquisición (OPA), es decir, revelar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés) la documentación de su salida a bolsa.
La empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk apunta a iniciar el roadshow formal el jueves 4 de junio, fijar el precio de su OPA una semana después, el miércoles 11, y comenzar a cotizar el jueves 12 del mismo mes, segun las fuentes citadas por Bloomberg. Los detalles de la OPA, incluyendo su tamaño y calendario, aún podrían cambiar, precisaron.
La compañía eligió Nasdaq para su OPA y cotizará bajo el ticker SPCX, reportó previamente Reuters, que fue la primera en informar el nuevo calendario.
SpaceX, que ya presentó confidencialmente los documentos para salir a bolsa, busca recaudar hasta US$ 75 mil millones con una valorización superior a US$ 2 billones (millones de millones), informó previamente Bloomberg News, lo que la convertiría en la mayor OPI de todos los tiempos.
La compañía eligió a Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Morgan Stanley para roles principales en la OPA, y sumó más bancos al grupo colocador.
La envergadura de SpaceX
SpaceX pasó de ser un actor relativamente rezagado en la industria espacial a un gigante aeroespacial con miles de millones de dólares en contratos gubernamentales y actúa como una pieza clave del programa espacial de Estados Unidos.
Además de su negocio de lanzamientos de cohetes, el servicio de internet satelital Starlink opera la mayor red de satélites en órbita terrestre baja y constituye una fuente crucial de ingresos.
SpaceX también es propietaria del asistente de IA Grok tras una adquisición íntegramente en acciones de xAI en febrero.
El programa de lanzamientos y los satélites Starlink generan la mayor parte de los ingresos de la empresa, que se acercarían a los US$ 20 mil millones en 2026, mientras que xAI probablemente generará menos de US$ 1.000 millones, según Bloomberg Intelligence.
Una OPA de SpaceX promete convertirse en un gran espectáculo de mercado, ya que los inversionistas tendrán la oportunidad de apostar por la visión en rápida evolución de Musk para crear una potencia combinada de espacio e inteligencia artificial, avanzando hacia su objetivo reiterado de “hacer la vida multiplanetaria”.
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