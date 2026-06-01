SoftBank supera a Toyota como la empresa más valiosa de Japón

La nueva líder del Topix ha visto un alza de 90% en el año, hasta alcanzar una capitalización bursátil de 48 billones de yenes (más de US$ 330 mil millones), superando los cerca de 46 billones de yenes de la automotriz, cuyos papeles -en contraste- han caído más de 10% desde enero.

SoftBank superó el lunes a Toyota como la empresa más valiosa de Japón, marcando un hito para el auge global de la inteligencia artificial (IA) y una profunda reorganización de la jerarquía corporativa del país.

Las acciones del grupo tecnológico liderado por Masayoshi Son subieron 14% en las operaciones en Tokio, destronando la capitalización bursátil de Toyota por primera vez en más de dos décadas. La hazaña solo se había alcanzado brevemente durante el punto máximo de la burbuja de internet en Japón en 2000, considerando el valor de mercado que incluye las acciones en tesorería.

El rally ha llevado a las acciones de SoftBank a acumular un alza de más de 90% este año, elevando el valor de mercado de la compañía por encima de los 48 billones de yenes (más de US$ 330 mil millones), por sobre los cerca de 46 billones de yenes de Toyota. Las acciones de Toyota, en contraste, han caído más de 10% en lo que va del año.

El cambio de liderazgo refleja cuán rápidamente las preferencias de los inversionistas se han desplazado hacia compañías que se benefician de la expansión de la IA. También evidencia cómo han divergido las trayectorias de dos gigantes corporativos japoneses, mientras los vientos en contra macroeconómicos y las tensiones geopolíticas afectan al sector automotor y la euforia por la IA gana fuerza.

“Este acontecimiento histórico simboliza el boom de la IA”, dijo Kazuhiro Sasaki, jefe de investigación de Phillip Securities Japan Ltd. “Se están generando condiciones extraordinarias en torno a las expectativas de gigantescas aperturas bursátiles en Estados Unidos”, lo que está provocando una redistribución de capitales, afirmó.

La fabricante japonesa de chips de memoria Kioxia también registra una capitalización bursátil cercana a 40 billones de yenes, lo que la convierte en la tercera empresa más valiosa de Japón, superando a Mitsubishi UFJ Financial Group. El proveedor de chips NAND flash espera obtener más ganancias en el trimestre actual que en los 12 meses terminados en marzo, debido al voraz apetito por almacenamiento de datos de los centros de datos de IA.

Inversión en Francia

SoftBank avanzó el lunes en medio de las alzas de compañías vinculadas a la IA en toda la región, convirtiéndose en el principal impulso para el índice Topix, mientras que Toyota fue el mayor lastre del referencial. Durante el fin de semana, la empresa anunció planes para invertir hasta US$ 87 mil millones en la construcción de centros de datos para IA en Francia, lo que alimentó el optimismo respecto de una creciente demanda de infraestructura para IA.

La acción de SoftBank ha venido subiendo desde que el mes pasado se conoció que dos destacadas compañías de su portafolio —OpenAI y SB Energy— estaban preparando potenciales aperturas bursátiles en Estados Unidos. SoftBank ha comprometido cerca de US$ 65 mil millones en la desarrolladora de ChatGPT, lo que le otorgará una participación de alrededor de 13% hacia octubre.

El sentimiento de los inversionistas hacia SoftBank ha dado un giro, dejando atrás las preocupaciones previas respecto de que la creciente competencia de rivales como Anthropic PBC, Google de Alphabet Inc. y xAI Corp. de Elon Musk pudiera erosionar el dominio de OpenAI.

La valorización de la compañía también se ha visto respaldada por las ganancias de Arm Holdings Plc, su unidad de diseño de chips, tras los resultados de Nvidia Corp. y la creciente convicción de que la demanda por IA continuará expandiéndose a través de distintas industrias.

Desafiante escenario para Toyota

Excluyendo las acciones en tesorería, la capitalización bursátil de SoftBank ya había superado a la de Toyota el mes pasado. A diferencia de Estados Unidos, en Japón es habitual que la capitalización bursátil incluya las acciones en tesorería, aunque los analistas suelen excluirlas para comparaciones internacionales.

En contraste, las acciones de Toyota han retrocedido este año en medio de un deterioro del contexto macroeconómico. Las hostilidades vinculadas al conflicto con Irán han impulsado al alza los precios del petróleo, elevando los costos de combustible y debilitando la demanda por automóviles.

Las perspectivas de crecimiento del sector automotor también siguen fuertemente presionadas mientras la industria enfrenta una compleja y costosa transición estructural hacia los vehículos eléctricos, junto con los desafíos de integración de software.

“SoftBank ha concentrado sus recursos de gestión en negocios relacionados con la IA y ha logrado capitalizar el rally tecnológico global”, dijo Tomo Kinoshita, estratega global de mercados de Invesco Asset Management Japan Ltd. “Toyota, en cambio, se ha visto afectada por el aumento de los precios del petróleo derivado de la guerra con Irán, lo que incrementa el costo de operación de los vehículos y afecta la demanda global de automóviles”.

Si bien Kinoshita señaló que la brecha de valorización podría revertirse más adelante este año si los precios del crudo bajan y respaldan la demanda automotriz, la trayectoria de largo plazo favorece al sector tecnológico.

“A más largo plazo, es probable que las compañías vinculadas a la IA alcancen valorizaciones más elevadas”, afirmó Kinoshita. “Su presencia en el mercado accionario japonés solo seguirá fortaleciéndose”.