Modelo de Goldman Sachs muestra a España como favorita para ganar el Mundial con una probabilidad de 26%

Según los pronósticos del banco estadounidense, en semifinales se enfrentarán, en una llave, la selección ibérica y la francesa y, en la otra, las de Argentina y Brasil. También habría un partido entre EEUU e Irán.

Los economistas de Goldman Sachs realizaron sus proyecciones para la Copa del Mundo y, al igual que otros análisis, concluyeron que España es la selección con más probabilidades de quedarse con el título del torneo.

“Nuestra predicción coincide con el patrón histórico de que la Copa del Mundo casi siempre vuelve a Europa después de haber sido ganada por un equipo sudamericano”, escribieron en una nota publicada este viernes los economistas de Goldman liderados por Jan Hatzius.

El modelo estadístico de Goldman asignó a España una probabilidad de 26% de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. El análisis combinó datos históricos de partidos, rankings de selecciones, capacidad goleadora y factores geográficos para proyectar el resultado del torneo. El modelo se basa en gran medida en las clasificaciones Elo, un sistema creado originalmente para el ajedrez que mide la fortaleza de los equipos según sus resultados y la calidad de sus rivales.

España, campeona del Mundial de 2010, posee actualmente la clasificación Elo más alta, por delante de Argentina y Francia. Sus opciones también se ven favorecidas por su “capacidad goleadora”, señaló el equipo de Goldman.

Francia tiene una probabilidad de 19% de convertirse en tricampeón del mundo, según el modelo. Argentina aparece con una opción de 14% de transformarse en el primer bicampeón consecutivo desde Brasil en 1962. Brasil registra una probabilidad de 8%, mientras que Inglaterra y Países Bajos rondan el 5%.

Para las semifinales, el modelo proyecta un duelo exclusivamente europeo entre Francia y España, además de un enfrentamiento entre las potencias sudamericanas Argentina y Brasil. Goldman prevé que España derrotará finalmente a Argentina en la final que se disputará en Nueva York el 19 de julio.

El modelo de Goldman incorpora datos de cerca de 20 mil partidos internacionales oficiales disputados desde 1978. También considera el impulso reciente de los equipos y factores relacionados con la mentalidad competitiva.

Según el análisis, las selecciones con goleadores prolíficos y buenos resultados recientes tienden a superar las expectativas, mientras que los campeones vigentes suelen tener dificultades en el torneo siguiente, lo que perjudica las opciones de Argentina como defensor del título.

Entre los enfrentamientos destacados que proyecta el modelo figuran un posible partido entre Estados Unidos e Irán en los dieciseisavos de final y un choque de cuartos de final entre Argentina y Portugal, que podría marcar el último enfrentamiento mundialista entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Goldman señaló que su modelo es “prácticamente ciego” frente a factores como la salud de los jugadores. La joven estrella española Lamine Yamal sufrió una lesión en la antesala del torneo y, según reportes, se perderá el inicio de la competencia.