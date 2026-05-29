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Modelo de Goldman Sachs muestra a España como favorita para ganar el Mundial con una probabilidad de 26%

Según los pronósticos del banco estadounidense, en semifinales se enfrentarán, en una llave, la selección ibérica y la francesa y, en la otra, las de Argentina y Brasil. También habría un partido entre EEUU e Irán.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 18:11 hrs.

Goldman Sachs Mundial 2026 ESPANA Francia Argentina Brasil
<p>Modelo de Goldman Sachs muestra a España como favorita para ganar el Mundial con una probabilidad de 26%</p>

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