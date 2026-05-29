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Un cohete de Blue Origin explota en la plataforma de lanzamiento en Florida en un duro revés para la empresa de Jeff Bezos

Blue Origin estaba preparando el cohete no tripulado New Glenn para una prueba en un cuarto lanzamiento cuando se incendió y lanzó una imponente columna de llamas y humo al aire.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 07:36 hrs.

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<p>El imponente cohete New Glenn se encendió en la plataforma antes de estallar en una enorme bola de fuego. (Fotos Reuters)</p>

El imponente cohete New Glenn se encendió en la plataforma antes de estallar en una enorme bola de fuego. (Fotos Reuters)

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