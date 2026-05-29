Un cohete de Blue Origin explota en la plataforma de lanzamiento en Florida en un duro revés para la empresa de Jeff Bezos
Blue Origin estaba preparando el cohete no tripulado New Glenn para una prueba en un cuarto lanzamiento cuando se incendió y lanzó una imponente columna de llamas y humo al aire.
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Un cohete New Glenn de Blue Origin sin tripulación explotó el jueves en una plataforma de lanzamiento de Florida durante una prueba, lo que supone un importante revés para la empresa espacial de Jeff Bezos, que busca acortar distancias con SpaceX, la empresa de Elon Musk que se prepara para salir a bolsa.
Un vídeo publicado por NASASpaceflight, que retransmite en directo los lanzamientos desde Florida, mostraba cómo el imponente cohete New Glenn se encendía en la plataforma alrededor de las 21:00 hora local (0100 GMT del viernes) antes de estallar en una enorme bola de fuego, lanzando una imponente columna de llamas y humo al aire.
Blue Origin estaba preparando el cohete para su cuarto lanzamiento, que debía poner en órbita terrestre baja 48 satélites Amazon Leo, como parte de los esfuerzos para construir una constelación de banda ancha que compita con la red Starlink de Musk. Los satélites Amazon Leo no estaban integrados en el cohete en el momento del incidente, según una fuente cercana, que pidió no ser identificada debido a lo delicado del tema.
La explosión supone un nuevo revés para el tan retrasado New Glenn, que se supone que desempeñará un papel central en el transporte de módulos de aterrizaje lunares y carga en el marco de las misiones de exploración lunar Artemis de la NASA.
El incidente se produce apenas dos días después de que la NASA adjudicara a Blue Origin un contrato de US$ 188 millones para llevar róveres a la superficie lunar, y menos de una semana después de que SpaceX —con años de ventaja en el desarrollo— llevara a cabo una prueba en gran medida satisfactoria de su cohete Starship de próxima generación.
Blue Origin confirmó que había experimentado una "anomalía" durante una prueba de encendido en caliente, en la que se enciende el motor de un cohete mientras está anclado al suelo.
"Ha sido un día muy duro, pero reconstruiremos lo que sea necesario y volveremos a volar. Vale la pena", dijo Bezos en una publicación en la red social X, añadió que era demasiado pronto para conocer la causa principal.
El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo que la agencia colaboraría con Blue Origin para apoyar la investigación del incidente.
"Los vuelos espaciales no perdonan y desarrollar una nueva capacidad de lanzamiento de carga pesada es extraordinariamente difícil", dijo Isaacman en X.
Isaacman añadió también que la NASA proporcionaría información sobre cualquier repercusión en sus programas Artemis y Moon Base.
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