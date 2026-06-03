Visa y Mastercard siguen los pasos de Royalton y abandonan Cuba en medio de sanciones de EEUU

El turismo y las finanzas de la isla sufren un revés histórico tras el retiro masivo de firmas extranjeras, acorraladas por las severas medidas de Washington contra el régimen cubano.

El líder revolucionario cubano Raúl Castro recibió este miércoles una noticia desagradable en su 95 cumpleaños: más empresas abandonan el país caribeño bajo la presión de Estados Unidos.

Las transacciones con Visa y Mastercard quedarán suspendidas en la isla a partir de esta semana debido a las últimas sanciones del Presidente Donald Trump, según informó el banco central en un comunicado difundido por los medios estatales.

Anteriormente, Meliá Hotels International SA anunció que retirará sus marcas y rescindirá de inmediato sus acuerdos de operación en 15 hoteles. Si bien la compañía española no mencionó específicamente las sanciones estadounidenses, indicó que la decisión se debía al contexto geopolítico, social, legal y económico de Cuba.

La administración Trump intensificó la presión sobre La Habana desde principios de año, interrumpiendo su suministro de petróleo venezolano y amenazando con aranceles a cualquier otro país que envíe combustible a Cuba. Varias aerolíneas importantes suspendieron sus servicios tras ser informadas de que no podían repostar en la isla, y países como Canadá y el Reino Unido advertió a sus ciudadanos que eviten los viajes innecesarios.

El turismo, que alguna vez fue uno de los pilares de la economía cubana, sufrió un duro golpe. Los viajes internacionales a la isla alcanzaron su nivel más bajo en dos décadas el año pasado y se prevé que la situación empeore aún más en 2026. De enero a abril, la isla recibió 328.600 visitantes, un 56% menos que en el mismo período del año anterior, según la agencia de estadísticas de Cuba .

Meliá afirmó que el anuncio de este miércoles tendría un impacto limitado en sus resultados, ya que muchos de los hoteles ya estaban cerrados "debido a los problemas energéticos y a la disminución de la demanda".

La empresa no es la única. Este lunes, Royalton Hotels & Resorts anunció el cierre de su filial cubana, mientras que el Grupo Iberostar también dejó de operar una docena de hoteles en Cuba, según varios informes.

Cuba vinculó su decisión de suspender las transacciones con tarjeta de crédito directamente a las sanciones estadounidenses anunciadas el mes pasado, que permiten a Washington sancionar a prácticamente cualquier persona o empresa extranjera que realice negocios en la isla. Las nuevas medidas señalaron al Grupo de Administración Empresarial SA, el conglomerado conocido como Gaesa, dirigido por las fuerzas armadas cubanas y que domina gran parte de la economía de la isla, incluido el sector turístico.

Empresas extranjeras cortan lazos con Cuba

La entidad financiera extranjera que procesaba las transacciones con Visa y Mastercard para Cuba anunció este martes la rescisión de su contrato con Financiera Cimex SA, la filial bancaria de Gaesa, según informó el banco central. Añadió que el efectivo, las tarjetas prepago nacionales, Mir y UnionPay seguirán estando disponibles para las transacciones en moneda extranjera.

La administración Trump había dado a entender que las empresas extranjeras tenían hasta este viernes para desmantelar sus operaciones con el conglomerado militar o enfrentarse al escrutinio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las sanciones también afectaron a la industria minera. Sumieron a Sherritt International en la incertidumbre, lo que llevó al productor canadiense de níquel a romper sus vínculos de larga data con el gobierno cubano y asociarse en su lugar con un exasesor de Trump.

"Con esta última ronda de sanciones secundarias contra Gaesa, la administración Trump encontró la fórmula adecuada para acorralar a las cadenas hoteleras extranjeras sin una alternativa viable real", dijo Paolo Spadoni, profesor de la Universidad de Augusta en Georgia que estudia la economía de la isla, en un mensaje de texto.

Para Castro, quien lideró la revolución comunista de 1959 junto a su difunto hermano Fidel y sigue siendo una de las figuras más poderosas de Cuba, el éxodo empresarial no hace sino aumentar la presión.

El Departamento de Justicia presentó cargos de asesinato contra él el mes pasado y reiteró que tanto él como los líderes de la isla deben dimitir para dar paso a un cambio económico. Si bien las negociaciones continúan, Estados Unidos desplegó un grupo de ataque de portaaviones en el Caribe.

Los periódicos estatales cubanos se dedicaron en gran medida el miércoles a celebrar el cumpleaños de Castro y a denunciar las continuas amenazas estadounidenses, mientras que funcionarios del gobierno escribieron odas al anciano líder en las redes sociales.

"Tu larga vida es un triunfo del amor que le has dado a tu pueblo, y que tu pueblo te devuelve hoy", dijo el Presidente Miguel Díaz-Canel en una publicación en X. "Ningún odio puede vencer este escudo blindado de afecto entrañable".