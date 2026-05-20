Codelco convoca sesión urgente del directorio para revisar informe final de producción: mineral sobreestimado ronda 27.000 toneladas
Este martes, el Comité de Auditoria de la estatal recibió el reporte y lo analizó, tras lo cual se pidió una reunión de emergencia de la mesa presidida por Máximo Pacheco. El CEO Rubén Alvarado propondrá las sanciones al directorio hoy.
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A las 14 horas de hoy está citado el directorio de Codelco para revisar el informe de auditoría final sobre la producción de 2025, tras la denuncia recibida el 25 de febrero pasado donde se acusaba la adición irregular de 20 mil toneladas procedente de Chuquicamata y que no estaba en condiciones de comercializarse con rapidez, incumpliendo así la normativa interna de la estatal.
La sesión de esta tarde fue convocada luego de que el Comité de Auditoría, Compensación y Ética (CACE) -presidido por Tamara Agnic e integrado por Eduardo Bitran, Alfredo Moreno y Ricardo Álvarez- recibiera el reporte en cuestión durante el martes y lo analizara detalladamente en una larga reunión que se extendió por más de tres horas.
Según comentaron conocedores del proceso, en la cita de la mesa directiva de esta tarde, además de precisar qué irregularidades y posibles ilegalidades se cometieron al añadir producción extra en diciembre de 2025 sin cumplir los protocolos internos, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, propondrá al directorio las sanciones correspondientes.
Además, en la estatal confirman que no son solo las 20 mil toneladas extras de Chuquicamata las que se añadieron irregularmente, sino que estas se suman a más de 6.000 toneladas de Ministro Hales.
Cabe señalar que el pasado 26 de marzo fue cuando el CACE determinó iniciar una auditoría a la producción del año 2025, que estaba "caída" tras el fatal accidente de El Teniente, en una reunión a la que también asistió Máximo Pacheco en su calidad de presidente de la mesa. La revisión se gatilló por una denuncia anónima particularmente detallada, respecto de las dudas que generaba la producción récord de 172.300 toneladas de cobre métricas finas en diciembre de 2025, no solo 41% por sobre la de noviembre de ese año, sino la mayor producción mensual de la década.
Los datos recabados hacían inevitable abrir una revisión formal, más aún en una empresa que venía tensionada por cuestionamientos internos y externos respecto de manejo de información y control corporativo, tras el lamentable accidente en El Teniente.
Según asistentes al comité, los argumentos no habrían convencido a Pacheco, quien sin ahondar en las razones tras la mayor producción de fines de 2025, habría contraargumentado que Codelco ya enfrenta suficientes controles, monitoreos y exigencias regulatorias, como para abrir una nueva auditoría sobre una situación que, a su juicio, ya había sido explicada públicamente. Días antes había atribuido el salto productivo de diciembre a la limpieza de inventarios y factores operacionales.
En la estatal precisaron que quien envió el mail alertando de la anómala situación y la activación de una caso en el CACE fue la presidenta de esta instancia, Tamara Agnic.
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