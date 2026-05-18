Coexca compromete compra de todo el maíz de las 2.500 hectáreas que podrían reconvertir sus cultivos de remolacha tras polémico anuncio de Iansa

La opción surgió de una mesa técnica liderada por la delegación presidencial tras la crisis desatada por la decisión de Iansa de dejar de comprar remolacha a productores locales. De concretarse el anuncio, garantizaría las cosechas para la temporada 2026 – 2027 en Maule Sur.

La productora porcina Coexca S.A. comprometió la compra de todo el maíz que se cultive en las 2.500 hectáreas agrícolas de la Región del Maule que deberán reconvertir sus cultivos de remolacha, luego que Iansa anunciara que dejará de adquirir este producto a los agricultores locales. El anuncio de la empresa cárnica debe ser ratificado por el Ministerio de Agricultura, pero de concretarse, permitirá garantizar cosechas para la temporada 2026 – 2027 en Maule Sur.

El acuerdo con la compañía llega en un momento estratégico, ya que Coexca se encuentra en un plan de crecimiento de su producción, impulsado la inyección de capitales extranjeros. Recientemente, la firma brasileña Master Agroindustrial -filial del gigante agroalimentario español Grupo Vall Companys- oficializó la adquisición del 38% de las acciones de la empresa maulina, posicionándola como una de las principales productoras y exportadoras de carne de cerdo del país.

Esta operación financiera respalda el aumento de la demanda del consumo de granos para su planta. Guillermo García, gerente general de Coexca, fue categórico al confirmar que están en condiciones de absorber las 2.500 hectáreas reconvertidas "sin ningún problema".

El ejecutivo destacó que este proceso de compra representa una "solución extremadamente positiva" para los productores locales, destacando que, si bien un agricultor podría proyectar ingresos menores que con la remolacha, el costo de producirlo también lo es. "En el maíz, tu ingreso por hectárea va a ser, no sé $ 4 o $ 5 millones. Son ingresos mucho más bajos. Pero el costo de producción de maíz es bajísimo. Entonces, al final, el margen por hectárea es lo importante".

Además, subrayó la estabilidad de que entrega el maíz. "Es un cultivo de una rentabilidad bastante asegurada, muy confiable, relativamente fácil de manejar y creo que toda esta zona geográfica cumple con calidad ese proceso".

Articulación público – privada

La propuesta de la reconversión de cultivos, nace de una mesa técnica intersectorial, liderada por el delegado Presidencial Regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, con el objetivo de garantizar a los agricultores de la provincia de Linares y sus alrededores que este proceso cuente con un poder de compra claro, cercano y con mercado asegurado.

En esa línea, el anuncio de la empresa de carne porcina fue valorado por Prieto. “Quiero agradecer el compromiso de Coexca S.A. con la compra de 2.500 hectáreas de maíz ante una eventual reconversión, una noticia muy positiva para nuestra región y para el agro, que es uno de los principales motores del desarrollo regional. Seguiremos trabajando”, concluyó el delegado.

Desde su rol de líder de esta instancia colaborativa, declaró estar “convencido de que la articulación público-privada es el mecanismo más adecuado para enfrentar estas crisis y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de desarrollo. Nuestro foco está puesto en apoyar la reconversión de los productores”, señaló.

Para Coexca el paso de la remolacha al maíz es una solución natural y económicamente atractiva frente a otras alternativas, debido a que requiere "una inversión bastante baja, porque son cultivos anuales" y ofrece un retorno rápido frente a opciones frutales que tardan hasta cinco años en dar ganancias. Además, el maíz se perfila como "un cultivo de una rentabilidad bastante asegurada, muy confiable, relativamente fácil de manejar", explicó Guillermo García.

Importaciones de grano

A pesar del positivo impacto que tendrá esta compra para la economía local de Maule, la demanda de granos por parte de la industria agroalimentaria revela un profundo déficit productivo a nivel nacional.

Como ejemplo, Coexca consume cerca de 12 mil toneladas mensuales de maíz, una cifra que, producto de la expansión en curso, debería aumentar hasta "superar las 20 mil toneladas mensuales de maíz grano". En este contexto, la reconversión de las tierras remolacheras representa apenas un alivio marginal para los enormes volúmenes que maneja la industria, considerando que esas 2.500 hectáreas representan "hoy día menos de un tercio" del consumo de la compañía.

García transparentó el complejo panorama logístico y económico al que se enfrentan. "Hoy, más de la mitad del consumo de maíz lo tenemos que importar porque no hay más producción local".

Por lo tanto, si bien la reconversión agrícola del Maule asegura la viabilidad de los productores remolacheros, el país continuará dependiendo fuertemente de los mercados internacionales, planteó el ejecutivo, quien agregó que “incluso con esta reconversión de estas 2.500 hectáreas a maíz grano, lamentablemente Chile va a tener que seguir importando gran parte del grano desde afuera, porque no tenemos la superficie necesaria para ser autosuficientes en términos del maíz grano”, explicó.

El siguiente paso es una reunión la próxima semana con el Ministerio de Agricultura y la Delegación de Maule para definir los tiempos y formas administrativas en que esta alianza podrá concretarse.