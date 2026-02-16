Incendio forestal en Vichuquén mantiene Alerta Roja: fuego ha consumido 300 hectáreas y despliega masivo operativo interregional

El siniestro, que comenzó el pasado 14 de febrero, presenta una velocidad de propagación "media-alta" y focos secundarios. El combate a la emergencia moviliza actualmente a Bomberos de 18 comunas, ocho brigadas de Conaf y maquinaria pesada ante la amenaza a sectores habitados.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, confirmó este lunes que se mantiene la Alerta Roja para la comuna de Vichuquén, debido al complejo avance del incendio forestal denominado "Alto Llico".

Según el último reporte técnico consolidado de hoy, el siniestro ha consumido una superficie aproximada de 300 hectáreas de vegetación. La situación sigue siendo crítica debido a las condiciones del terreno y el clima; Senapred precisó que el fuego presenta una "velocidad de propagación media alta", con generación de focos secundarios a corta distancia, lo que dificulta las labores de contención.

Despliegue de recursos y daños

La emergencia, que inició cerca del mediodía del 14 de febrero, ha obligado a un despliegue masivo de recursos públicos y voluntarios. Hasta el cierre de esta edición, el saldo material reporta tres viviendas afectadas en el sector de la quebrada de Culenmapu (zona que fue evacuada preventivamente mediante mensajería de SAE durante el fin de semana), y un brigadista de Conaf lesionado, quien fue trasladado a Talca para recibir atención médica.

Para contener la emergencia este lunes, se ha desplegado un robusto operativo interregional que moviliza recursos de Conaf —con ocho brigadas, tres técnicos, cuatro skidders y tres camiones aljibe— y el apoyo masivo de Bomberos. En el lugar combaten unidades de 18 comunas de las regiones del Maule y O'Higgins, provenientes de Curicó, Talca, Pelarco, Maule, Pencahue, Rauco, Vichuquén, San Fernando, Peralillo, Chépica, Santa Cruz, Navidad, Pichilemu, Lolol, Pumanque, Nancagua, Chimbarongo y Licantén.

A este despliegue técnico y voluntario se suma la labor de resguardo y logística en terreno, garantizada por 12 móviles de Carabineros, quienes trabajan coordinadamente con equipos municipales de Seguridad Pública y la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) para facilitar las operaciones y proteger los sectores amenazados

Factores de riesgo

El jefe regional de Incendios de Conaf, Marcelo Rodríguez, señaló previamente que las principales complicaciones radican en la topografía, el viento y la alta presencia de combustibles vegetales, específicamente plantaciones de pino.

Las autoridades mantienen el llamado a la precaución instando a la población a no transitar por los sectores de riesgo (Camino Real y Borde Lago) y a facilitar el tránsito de los vehículos de emergencia que continúan llegando a la zona costera de la provincia de Curicó. La Alerta Roja permitirá mantener la movilización de todos los recursos necesarios hasta que las condiciones del incendio permitan su control total.