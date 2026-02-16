Incendio forestal en Vichuquén mantiene Alerta Roja: fuego ha consumido 300 hectáreas y despliega masivo operativo interregional
El siniestro, que comenzó el pasado 14 de febrero, presenta una velocidad de propagación "media-alta" y focos secundarios. El combate a la emergencia moviliza actualmente a Bomberos de 18 comunas, ocho brigadas de Conaf y maquinaria pesada ante la amenaza a sectores habitados.
Noticias destacadas
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, confirmó este lunes que se mantiene la Alerta Roja para la comuna de Vichuquén, debido al complejo avance del incendio forestal denominado "Alto Llico".
Según el último reporte técnico consolidado de hoy, el siniestro ha consumido una superficie aproximada de 300 hectáreas de vegetación. La situación sigue siendo crítica debido a las condiciones del terreno y el clima; Senapred precisó que el fuego presenta una "velocidad de propagación media alta", con generación de focos secundarios a corta distancia, lo que dificulta las labores de contención.
Despliegue de recursos y daños
La emergencia, que inició cerca del mediodía del 14 de febrero, ha obligado a un despliegue masivo de recursos públicos y voluntarios. Hasta el cierre de esta edición, el saldo material reporta tres viviendas afectadas en el sector de la quebrada de Culenmapu (zona que fue evacuada preventivamente mediante mensajería de SAE durante el fin de semana), y un brigadista de Conaf lesionado, quien fue trasladado a Talca para recibir atención médica.
Para contener la emergencia este lunes, se ha desplegado un robusto operativo interregional que moviliza recursos de Conaf —con ocho brigadas, tres técnicos, cuatro skidders y tres camiones aljibe— y el apoyo masivo de Bomberos. En el lugar combaten unidades de 18 comunas de las regiones del Maule y O'Higgins, provenientes de Curicó, Talca, Pelarco, Maule, Pencahue, Rauco, Vichuquén, San Fernando, Peralillo, Chépica, Santa Cruz, Navidad, Pichilemu, Lolol, Pumanque, Nancagua, Chimbarongo y Licantén.
A este despliegue técnico y voluntario se suma la labor de resguardo y logística en terreno, garantizada por 12 móviles de Carabineros, quienes trabajan coordinadamente con equipos municipales de Seguridad Pública y la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) para facilitar las operaciones y proteger los sectores amenazados
Factores de riesgo
El jefe regional de Incendios de Conaf, Marcelo Rodríguez, señaló previamente que las principales complicaciones radican en la topografía, el viento y la alta presencia de combustibles vegetales, específicamente plantaciones de pino.
Las autoridades mantienen el llamado a la precaución instando a la población a no transitar por los sectores de riesgo (Camino Real y Borde Lago) y a facilitar el tránsito de los vehículos de emergencia que continúan llegando a la zona costera de la provincia de Curicó. La Alerta Roja permitirá mantener la movilización de todos los recursos necesarios hasta que las condiciones del incendio permitan su control total.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Factop: Fiscalía decide reapertura de investigación con foco en pericias a factoring, fondos y celular de Daniel Sauer
Durante una audiencia, el Ministerio Público anunció que acogió parcialmente parte de las diligencias solicitadas por las defensas tras la acusación formal presentada a finales de enero.
Los planes de Robomotic, la empresa que diseña y fabrica drones en Chile, para aumentar su portafolio
La firma diseña, desarrolla y fabrica aeronaves no tripuladas y soluciones robóticas para minería, agricultura y aplicaciones en seguridad. Este año busca ampliar la capacidad de sus drones y llegar a nuevas industrias.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete