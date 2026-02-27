Exportaciones de cerezas desde el Maule marcan récord con crecimiento de casi 80% en los envíos a Corea del Sur

Mientras la demanda en China, principal consumidor mundial de la fruta, ha estado débil debido a un exceso de producción, las autoridades destacan la importancia de diversificar, tanto los destinos como las rutas. Este representa el primer despacho desde el Maule al mercado coreano vía Puerto de Coronel.

La última temporada de exportaciones de cerezas todavía no ha terminado, pero ya se estima que no fue un gran éxito, en parte por un exceso de producción mundial que hizo caer los precios en los mercados internacionales, especialmente en China, el principal consumidor a nivel global.

Pero el panorama en el sector no es uniforme y hubo casos que destacaron, especialmente en la Región del Maule, que registró envíos por US$ 890 millones, un salto de 43,5% respecto de la temporada anterior.

Pero el detalle de las cifras agrega además antecedentes importantes, especialmente para la diversificación de los despachos, una estrategia clave a medida que los mercados van dando señales de saturación.

China volvió a concentrar la mayor parte de los envíos, con 92% del total, mientras que mucho más atrás se ubicaron Estados Unidos (1,4%) y Taipéi Chino (1,4%). Pero, aunque Corea del Sur todavía representa una parte muy pequeña, con 1,3% de la cifra global, el cargamento de US$ 12 millones despachado a este mercado representó un crecimiento de 79%.

Desde ProChile destacaron que Corea del Sur es un destino relevante para la oferta regional, donde también sobresalen productos como arándanos congelados, uvas frescas, vino embotellado, jugo de manzana y paltas.

Por su parte, las cerezas constituyen el principal producto de exportación del Maule.

Depachos por Puerto Coronel

Pero la búsqueda de alternativas no solo aborda los puntos finales de envío, sino también las rutas. Los despachos desde el Maule corresponden a la exportadora El Cisne, ubicada en la comuna de Teno, que mantiene desde hace años operaciones hacia Corea del Sur, pero que por primera vez realizó sus despachos de temporada a través de Puerto Coronel, experiencia que fue evaluada positivamente por la empresa.

“La fruta fresca de Maule se exporta principalmente a través de los puertos de la región de Valparaíso, por lo que utilizar los terminales de la región del Biobío representa una oportunidad concreta para fortalecer la conectividad logística regional”, señaló Esteban Díaz-Muñoz, director regional de ProChile en el Maule.

Por su parte, Alejandro Becerra, gerente comercial de la exportadora El Cisne, subrayó que “la decisión de exportar a Corea del Sur desde Coronel es la materialización de una estrategia de largo plazo basada en la diversificación de mercados y también en la diversificación logística”. El ejecutivo añadió que la empresa ya cuenta con una trayectoria sólida en el mercado surcoreano desde 2017, pero que operar desde este terminal del Biobío permite reducir riesgos en temporada alta, mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia una cadena exportadora más resiliente, competitiva y sostenible.

Por su parte, Javier Lobo, gerente comercial de Puerto Coronel, indicó que el terminal cuenta con las capacidades logísticas y operativas necesarias para consolidarse como una alternativa estratégica para los exportadores frutícolas del Maule.