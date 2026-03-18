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Head hunters advierten problemas para encontrar mujeres para altos cargos

La última edición del Panel Laboral UNAB arrojó que para un 46% de los encuestados la disponibilidad de talento femenino está “muy por debajo o debajo de lo requerido”.

Por: Carolina León

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Laboral Mujeres directores de empresas Carolina León trabajo
<p>Head hunters advierten problemas para encontrar mujeres para altos cargos</p>

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