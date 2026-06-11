Ideal anuncia inversión de US$ 25 millones para ampliar planta en Ñuble e instalar una segunda línea de producción
El proyecto, que busca fortalecer la cadena de distribución de la compañía desde Ñuble hacia el sur del país, elevará en 40% la dotación de trabajadores que colaboran en el desarrollo de las instalaciones.
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La empresa panificadora Ideal, filial del grupo mexicano Bimbo, anunció una inyección de US$ 25 millones para la ampliación de su planta en la comuna de Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, proyecto que permitirá incrementar en 40% su actual dotación de trabajadores. La iniciativa representa una de las inversiones privadas más significativas de los últimos años en la zona.
El proyecto incorpora una segunda línea de producción, lo que se traduce en un aumento de la capacidad operativa. “Estamos incorporando una nueva línea para producir una mayor variedad de productos, distribuir a la región y la zona, incorporar nuevos empleos y generar mayor capacidad para nuestra empresa", detalló el gerente de Ingeniería y Mantenimiento de Ideal Chile, Carlos Pérez.
El desarrollo de la nueva planta responde a las estimaciones de la panificadora sobre sus desafíos para la zona sur del país, considerando a Ñuble como un punto estratégico de abastecimiento, y apunta a fortalecer su cadena de distribución desde esta región.
Generación de empleo
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación regional en Ñuble es de 9,2%. La aprobación de inversiones abre oportunidades para la generación de empleos. En esa línea, las autoridades locales destacaron que las obras de construcción en la planta de Chillán Viejo ya han demandado la participación de unos 1.000 trabajadores de la zona.
En esa línea y durante una visita inspectiva a las instalaciones, el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, valoró el impulso al empleo. "Hoy estamos viendo una muy buena noticia para Ñuble (…) que permitirá aumentar en 40% su capacidad de empleo. Además, durante esta etapa de construcción y ampliación han trabajado más de 1.000 personas, lo que refleja el impacto concreto que tiene la inversión privada cuando se desarrolla en nuestra región", afirmó la autoridad.
La consolidación de esta planta agroindustrial se enmarca en un contexto de reactivación paulatina de las inversiones en Ñuble, vinculándose directamente con el desarrollo de la cadena productiva local asociada al trigo, la harina y la panificación, además de los impactos en las áreas logísticas y de servicios asociados.
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