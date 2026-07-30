Ante riesgo de desbordes, MOP fortalece infraestructura para contener emergencias en Ñuble

Las intervenciones en comunas como San Carlos y Ñiquén, incluyen la aplicación de 2.250 m3 de roca y trabajos de encauzamiento con maquinaria pesada.

Con más de 2.200 metros cuadrados de rocas, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Ñuble pretende mitigar la afectación de localidades como San Carlos y Ñiquén por los desbordes de ríos, como consecuencia de los intensos sistemas frontales.

Las intervenciones ribereñas, financiadas a través de del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se concentran en los ríos Ñuble y Ñiquén . A través del uso de rocas, las obras apuntan a estabilizar dos sectores de la ribera que sufrieron socavones de 70 y 80 metros de longitud . Paralelamente, en Ñiquén se ejecutan labores de desembarque y encauzamiento con maquinaria pesada.

Las afectaciones provocadas por las lluvias modificaron el entorno de los ríos de la zona. El director regional de Obras Hidráulicas del MOP, Alfredo Ávila, explicó que tras las inspecciones realizadas por los equipos, se detectaron “procesos de socavación, embancamientos y acumulación de material vegetal que alteraron el comportamiento normal de los cauces”. Con las faenas, se podrá “recuperar la capacidad hidráulica de los cauces y evitar que continúen los desbordes que afectan viviendas, caminos y terrenos agrícolas” .