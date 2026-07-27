Nubes tornádicas se registraron en Ñuble en medio de intenso sistema frontal

Durante la tarde de este lunes se reportó la formación de al menos tres nubes tornádicas del tipo F0 en la Región de Ñuble. El fenómeno ocurre en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro – sur y cuya presencia estaba prevista por las autoridades y los organismos de emergencia.

El evento meteorológico se registró en las localidades de Bulnes, Chillán Viejo, San Ignacio y El Carmen, alrededor de las 14:00 horas cuando las condiciones propiciaron la conformación tornados, categorizados en el nivel más bajo de la escala.

Según decalraciones dadas por el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, a diario La Discusión, el fenómeno se trató de "un tornado, ya no es una nube embudo, porque la nube embudo generalmente se descuelga desde la nube, pero no alcanza el suelo. En este caso alcanzó la superficie”, detalló el especialista.