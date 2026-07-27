Nubes tornádicas se registraron en Ñuble en medio de intenso sistema frontal
Los tres eventos se registraron en las comunas de Chillán Viejo, San Ignacio, Bulnes y El Carmen, alrededor de las 14.00 horas. La probabilidad de este tipo de fenómenos estaba anunciada por los organismos de emergencia.
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Durante la tarde de este lunes se reportó la formación de al menos tres nubes tornádicas del tipo F0 en la Región de Ñuble. El fenómeno ocurre en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro – sur y cuya presencia estaba prevista por las autoridades y los organismos de emergencia.
El evento meteorológico se registró en las localidades de Bulnes, Chillán Viejo, San Ignacio y El Carmen, alrededor de las 14:00 horas cuando las condiciones propiciaron la conformación tornados, categorizados en el nivel más bajo de la escala.
Según decalraciones dadas por el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, a diario La Discusión, el fenómeno se trató de "un tornado, ya no es una nube embudo, porque la nube embudo generalmente se descuelga desde la nube, pero no alcanza el suelo. En este caso alcanzó la superficie”, detalló el especialista.
En su evaluación preliminar del organismo, el viento no sobrepasó los 100 kilómetros por hora. "Estos fenómenos tienen poca duración, algunos minutos, porque después el roce mismo los debilita”, precisó Zúñiga, agregando que se originan por una elevada inestabilidad atmosférica y la presencia de aire cálido cerca de la superficie.
A pesar de que el tornado no ingresó al área urbana, sí dejó consecuencias en sectores rurales. El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, confirmó daños materiales focalizados. “Hay una familia afectada, afortunadamente no de grandes consideraciones, así que hoy ya los equipos municipales están yendo al sector para poder colaborarle activamente”, indicó la autoridad.
El gobernador subrayó que instituciones como Senapred ya habían emitido advertencias por la probabilidad de este tipo de emergencias y reiteró el llamado a la población: "Las personas deben salir del radio de influencia (...) los bienes materiales se pueden recuperar, pero la vida es imposible".
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