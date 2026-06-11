Trump promete más ataques contra Irán este jueves y agrega que EEUU tomará pronto la isla de Jark

Lo que anticipa el mandatario probablemente requeriría el uso de fuerzas terrestres estadounidenses, lo que expondría a un mayor riesgo a los militares desplegados y plantearía desafíos políticos,

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que EEUU volvería a atacar a Irán este jueves y amenazó con tomar el control de la infraestructura energética del país, incluido el estratégico centro de exportación de petróleo de la isla de Jark, “en algún momento”.

“Estados Unidos golpeará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, sistemas de radar, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, HAN DESAPARECIDO!) MUY DURAMENTE ESTA NOCHE”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales.

“En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de manera similar a lo que hemos hecho con Venezuela”, agregó.

Un alto el fuego de dos meses colapsó durante el fin de semana después de que Irán derribara un helicóptero militar estadounidense, lo que desencadenó una serie de ataques de represalia entre ambos países.

Los comentarios de Trump amenazan con una nueva escalada que podría descarrilar las lentas negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Tomar la isla de Jark probablemente requeriría el uso de fuerzas terrestres estadounidenses, lo que expondría a un mayor riesgo a los militares desplegados y plantearía desafíos políticos para el mandatario, en un contexto en que la guerra se vuelve cada vez más impopular dentro de Estados Unidos.