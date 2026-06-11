Nuam confirma que MSCI reemplazará a S&P tras casi ocho años como operador del IPSA

La expertise y el enfoque en la operación de índices en mercados emergentes y países específicos inclinaron la balanza.

La firma será la nueva encargada de calcular, distribuir y administrar el selectivo. El cambio, que también incluye al IGPA, se hará efectivo desde el 1 de septiembre.

El holding bursátil regional nuam, que integra a las plazas de Chile, Perú y Colombia, confirmó uno de los cambios más icónicos para la Bolsa de Santiago. Tal como adelantó DF en julio pasado, tras casi ocho años al mando, el grupo confirmó que sustituirá a la estadounidense S&P Dow Jones Indices como el operador de los principales selectivos locales.

A través de un comunicado enviado este jueves, nuam informó que eligió a la casa constructora de índices MSCI para el cálculo, distribución y administración de tanto el IPSA como el IGPA.

El cambio, que se hará efectivo a partir del 1 de septiembre próximo, “busca asegurar continuidad operativa para el mercado, resguardando el rol de estos índices como referencias ampliamente utilizadas por inversionistas, intermediarios y emisores”, apuntó el holding bursátil regional.

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Por su parte, el CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba, apuntó que “la incorporación de MSCI como proveedor de los índices de la Bolsa de Santiago representa un nuevo paso en la evolución del ecosistema de mercado impulsada por nuam y su filial en Chile, reforzando el alineamiento con estándares internacionales”.

“Asimismo, reafirma el compromiso de ambas entidades con el desarrollo de herramientas que promuevan mayor transparencia, comparabilidad y visibilidad para el mercado de capitales chileno”, añadió.

Relación estrecha

En medio de una estrategia que busca alinear los mercados bursátiles andinos bajo un mismo estándar, los lazos entre nuam y MSCI se han ido estrechando en el último tiempo.

A mediados de 2025, anunciaron el lanzamiento del índice regional “MSCI nuam”, que contempla a 56 compañías de los tres mercados que componen la bolsa integrada. Además, MSCI opera el principal índice bursátil de Colombia, el Colcap.

Y si bien en Lima, el índice Perú General también se encontraba bajo la administración de S&P, a finales del año pasado se concretó la migración del principal índice de la Bolsa de Lima a manos de MSCI.

“Chile sería el último de los mercados agrupados bajo nuam en completar el traspaso”, apuntó el holding.

En esta línea, “este avance se enmarca en un proceso más amplio de colaboración entre nuam y MSCI, que ya ha considerado hitos relevantes como el lanzamiento del MSCI nuam, índice regional que reúne a compañías líderes de Chile, Colombia y Perú bajo una metodología de reconocimiento internacional, así como la migración de los índices locales de Perú y Colombia a MSCI”, añadió.

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El proceso

Durante 2024, nuam se acercó a MSCI para la creación del índice regional MSCI nuam, que representa una capitalización bursátil cercana a los US$ 319 mil millones entre las compañías participantes.

Según pudo corroborar DF, paralelamente, el holding a cargo de la integración llevaba adelante los preparativos para el cambio en el IPSA, ante el fin del contrato con S&P Dow Jones Indices, que culmina este año.

Fuentes conocedoras del proceso señalaron que nuam contactó a los cuatro principales proveedores de índices bursátiles del mundo -grupo en el que están S&P Dow Jones Indices, CRSP, FTSE Russell y MSCI-, con el objetivo de encontrar al actor indicado para acompañar la construcción de los mercados integrados.

Tras el análisis de propuestas, MSCI se quedó con el mandato. La expertise y el enfoque en la operación de índices en mercados emergentes y países específicos de la firma habría sido uno de los factores decisivos que inclinaron la balanza a su favor.

S&P se despide del IPSA

El 6 de agosto de 2018, la administración, operación y desarrollo del IPSA pasó a manos del proveedor estadounidense S&P Dow Jones Indices, lo que implicó una actualización en su metodología y nombre. Desde esa fecha, el selectivo pasó a llamarse “S&P CLX IPSA”.

Más allá del cambio de marca, uno de los principales ajustes introducidos fue la reducción en el número de acciones que componen el índice, pasando de 40 a un máximo de 30.

Durante estos últimos casi ocho años, la firma conocida por gestionar el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average, dos de los principales índices bursátiles de Wall Street, estuvo a cargo del desarrollo y mantención de los principales indicadores de la plaza chilena.

El peso de MSCI

En tanto, los orígenes de MSCI se remontan a 1968, cuando Capital International desarrolló una serie de índices que cubrían los mercados bursátiles.

Dos décadas más tarde, en 1986, Morgan Stanley adquirió los derechos de estos índices y los rebautizó como Morgan Stanley Capital International, sentando así las bases de lo que hoy es MSCI Inc.

Actualmente, cotiza en la Bolsa de Nueva York y su capitalización bursátil supera los US$ 44.300 millones.

La propiedad de la compañía está distribuida entre inversionistas institucionales, minoristas e individuales, destacando nombres como Vanguard Group y BlackRock entre sus principales accionistas.

Su negocio principal gira en torno a la creación, mantenimiento y cálculo de índices de referencia que representan la evolución de los mercados financieros.

En total, opera más de 246.000 índices que abarcan desde economías desarrolladas y emergentes hasta sectores, temáticas y estrategias basadas en criterios ESG.

Actualmente, más de US$ 17 billones (millones de millones) en activos a nivel mundial están ligados a índices que opera la firma.

Entre sus selectivos más emblemáticos se encuentran el MSCI World, el MSCI ACWI, y el MSCI de Mercados Emergentes.