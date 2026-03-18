ChileMass lleva a Boston a la primera generación del programa Latam BioBridge, con tres startups chilenas
Durante esta semana, cuatro firmas de biotecnología y salud digital accederán a talleres y reuniones con actores clave del ecosistema biomédico de Boston.
Noticias destacadas
ChileMass lanzó esta semana en Boston, Estados Unidos, la primera edición de Latam BioBridge, su nuevo programa especializado en biotecnología y salud digital, en el que participan tres startups chilenas -Neuralis, Vest Brain y DermAcné- y la argentina Neomente.
La directora ejecutiva de ChileMass, Fernanda Soza, explicó que la iniciativa marca el debut de la organización como plataforma de internacionalización para startups de la región, con el objetivo de cerrar una brecha concreta: que firmas latinoamericanas de biotecnología y salud digital puedan acceder a las redes de investigación, capital especializado y validación clínica que concentra el ecosistema de Massachusetts.
“En Chile también están pasando cosas muy interesantes en biotecnología. Tenemos muy buen capital humano en esta materia y queríamos aprovechar las redes que tenemos acá (Boston) para conectar a las startups con este ecosistema”, dijo Soza.
Las cuatro firmas seleccionadas están participando en una semana de inmersión en Kendall Square, el polo biomédico donde operan las farmacéuticas más grandes del mundo, con una agenda personalizada. En las mañanas asisten a talleres estratégicos con BioStrategy Advisors -consultora especializada en ciencias de la vida- y en la tarde, a reuniones con actores clave del ecosistema gestionadas por el equipo de ChileMass. El programa cerrará con un Demo Day en colaboración con Latinos in Bio, organización que agrupa a profesionales latinoamericanos del sector biotecnológico en EEUU.
Soza destacó que durante la primera jornada, dos de las startups se reunieron con el director de Psiquiatría del Massachusetts General Hospital, quien además ocupa la misma jefatura en Harvard Medical School. “Inmediatamente les dijo: me interesa, queremos hacer unos pilotos con ustedes dos”, comentó.
Colaboración bilateral
ChileMass nació en 2011 a partir de un acuerdo entre los gobiernos de Chile y Massachusetts, y se constituyó como fundación sin fines de lucro en 2017 gracias a un capital semilla de Corfo.
En total ha apoyado a más de 200 startups chilenas y latinoamericanas, facilitando acceso a redes, conocimiento aplicado y oportunidades de negocio en EEUU. Estas compañías han levantado más de $ 12 mil millones en capital, generado 300 empleos directos y acumulan un 20% de crecimiento promedio en ventas.
Latam BioBridge se suma al trabajo que ChileMass realiza en otras dos áreas: educación -donde han capacitado a más de 5 mil profesores chilenos en inteligencia artificial y proyectan llegar a 10 mil este año- y su área corporativa que da seguimiento a las conexiones generadas para concretarlas en contratos, pilotos o acuerdos formales.
Neuralis: test de diagnóstico para el trastorno por déficit atencional
Neuralis desarrolla una plataforma diagnóstica de medicina de precisión para trastornos del neurodesarrollo. Su primer producto es un test de sangre patentado para el diagnóstico de déficit atencional e hiperactividad (TDAH), que mide 20 especies de esfingolípidos -lípidos funcionales- y procesa los resultados con inteligencia artificial para entregar un diagnóstico de alta precisión.
“Se termina la subjetividad, se acorta el proceso diagnóstico y es el primer paso para empezar a ajustar terapias más personalizadas”, explicó la CEO de Neuralis, Marcela Henríquez.
La startup está cerrando una ronda para iniciar un ensayo con 3 mil pacientes que valide la tecnología en condiciones clínicas reales.
Henríquez dijo que la semana en Boston ya arrojó resultados: Neuralis abrió conversaciones con una institución para ejecutar parte de esa validación. El plan es lanzar el primer producto al mercado en 12 meses y luego expandir la plataforma al diagnóstico de autismo y otros trastornos del neurodesarrollo.
Vest Brain: tecnología para mejorar la salud mental
Vest Brasin desarrolla soluciones basadas en la estimulación vestibular -sistema de equilibrio en el oído interno- para mejorar la salud mental, el funcionamiento neurológico y el rendimiento cognitivo.
Su fundadora, la médico cirujano Ana María Soza, explicó que en lugar de centrarse en neurotransmisores o terapias psicológicas, apuntan “a un nivel más basal del funcionamiento cerebral, donde se construye la sensación de estar presente, de poder decidir y actuar. Cuando este sistema se desregula, no solo puede aparecer el vértigo, sino también una alteración más profunda en la motivación, la toma de decisiones y el estado de ánimo”.
Dijo que en los resultados preliminares de la experiencia clínica se ven “mejoras significativas” en síntomas depresivos y funcionalidad, con niveles de respuesta que, en términos comparativos, “podrían acercarse a duplicar la efectividad reportada para algunos tratamientos farmacológicos tradicionales”. Este año buscan avanzar en estudios piloto colaborativos en EEUU y en nuevas líneas de innovación.
DermAcné: diagnóstico y tratamiento para acné y rosacea
Fundada en 2021 y liderada por el dermatólogo Tomás Tabilo, la startup desarrolló una plataforma tecnológica para el diagnóstico y tratamiento de afecciones dermatológicas como el acné y la rosácea.
Con esta innovación han atendido a más de 30 mil pacientes, a quienes les han podido “entregar un diagnóstico y tratamiento en menos de 48 horas” y de forma remota.
Tabilo comentó que este enfoque se sustenta en un algoritmo de inteligencia artificial propio, “que no solo mejora la precisión en la toma de decisiones clínicas, sino que también nos permite monitorear la experiencia del paciente”.
Explicó que su método es asincrónico a través de su plataforma, donde el paciente debe rellenar una encuesta, subir fotos del área a tratar y horas después recibe en su correo una receta para adquirir el tratamiento en farmacias.
Para este año, buscan oportunidades de integración con actores del ecosistema de salud, con el objetivo de posicionarse como un complemento al sistema tradicional.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Desalación como política de Estado: MOP impulsará estrategia nacional y busca destrabar ley para dar certeza al sector
"Nosotros estamos convencidos de que este es un sector estratégico para el desarrollo del país, de interés nacional. Tenemos que llamarlo así, con todas sus letras", enfatizó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete