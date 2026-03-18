ChileMass lleva a Boston a la primera generación del programa Latam BioBridge, con tres startups chilenas

Durante esta semana, cuatro firmas de biotecnología y salud digital accederán a talleres y reuniones con actores clave del ecosistema biomédico de Boston.

ChileMass lanzó esta semana en Boston, Estados Unidos, la primera edición de Latam BioBridge, su nuevo programa especializado en biotecnología y salud digital, en el que participan tres startups chilenas -Neuralis, Vest Brain y DermAcné- y la argentina Neomente.

La directora ejecutiva de ChileMass, Fernanda Soza, explicó que la iniciativa marca el debut de la organización como plataforma de internacionalización para startups de la región, con el objetivo de cerrar una brecha concreta: que firmas latinoamericanas de biotecnología y salud digital puedan acceder a las redes de investigación, capital especializado y validación clínica que concentra el ecosistema de Massachusetts.

“En Chile también están pasando cosas muy interesantes en biotecnología. Tenemos muy buen capital humano en esta materia y queríamos aprovechar las redes que tenemos acá (Boston) para conectar a las startups con este ecosistema”, dijo Soza.

Las cuatro firmas seleccionadas están participando en una semana de inmersión en Kendall Square, el polo biomédico donde operan las farmacéuticas más grandes del mundo, con una agenda personalizada. En las mañanas asisten a talleres estratégicos con BioStrategy Advisors -consultora especializada en ciencias de la vida- y en la tarde, a reuniones con actores clave del ecosistema gestionadas por el equipo de ChileMass. El programa cerrará con un Demo Day en colaboración con Latinos in Bio, organización que agrupa a profesionales latinoamericanos del sector biotecnológico en EEUU.

Soza destacó que durante la primera jornada, dos de las startups se reunieron con el director de Psiquiatría del Massachusetts General Hospital, quien además ocupa la misma jefatura en Harvard Medical School. “Inmediatamente les dijo: me interesa, queremos hacer unos pilotos con ustedes dos”, comentó.

Colaboración bilateral

ChileMass nació en 2011 a partir de un acuerdo entre los gobiernos de Chile y Massachusetts, y se constituyó como fundación sin fines de lucro en 2017 gracias a un capital semilla de Corfo.

En total ha apoyado a más de 200 startups chilenas y latinoamericanas, facilitando acceso a redes, conocimiento aplicado y oportunidades de negocio en EEUU. Estas compañías han levantado más de $ 12 mil millones en capital, generado 300 empleos directos y acumulan un 20% de crecimiento promedio en ventas.

Latam BioBridge se suma al trabajo que ChileMass realiza en otras dos áreas: educación -donde han capacitado a más de 5 mil profesores chilenos en inteligencia artificial y proyectan llegar a 10 mil este año- y su área corporativa que da seguimiento a las conexiones generadas para concretarlas en contratos, pilotos o acuerdos formales.

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