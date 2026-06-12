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Vector Capital: el otro actor financiero que figura en la Operación Tokio

Se supo que hay un nuevo actor que utilizó el Tren de Aragua para blanquear sus dineros: se trata de Vector Capital, corredora de bolsa controlada por Federico Goycoolea, gerente general, y Pablo Kühlenthal, managing partner del fondo de inversión privado latinoamericano IG4.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 19:51 hrs.

Operación Tokio Tren de Aragua economia chilena empresas
<p>Vector Capital: el otro actor financiero que figura en la Operación Tokio</p>

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