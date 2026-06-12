Vector Capital: el otro actor financiero que figura en la Operación Tokio

Se supo que hay un nuevo actor que utilizó el Tren de Aragua para blanquear sus dineros: se trata de Vector Capital, corredora de bolsa controlada por Federico Goycoolea, gerente general, y Pablo Kühlenthal, managing partner del fondo de inversión privado latinoamericano IG4.

Cuando el martes de la semana pasada funcionarios de la PDI allanaron una sede del Banco Santander en calle Agustinas, como parte de la investigación del multimillonario lavado de activos vinculado al Tren de Aragua, saltaron varias alarmas en el sistema bancario.

Ahí cayó José Pérez Asencio, ejecutivo venezolano del área de recuperaciones que habría cumplido un rol clave facilitando la apertura de cuentas y el movimiento de fondos ilícitos. Lo que siguió fue parte del desbarataje de una operación sin precedentes en Chile que involucra extorsiones, un quintuple homicidio, y asociación criminal -que tiene a 17 personas formalizadas, 14 de ellas en prisión preventiva- y que pasó por Lampa, y salpicó a cinco bancos donde se movieron cuentas con esos fondos mal habidos: Banco Falabella, Banco de Chile, Itaú, Santander y BancoEstado. Los últimos dos, además, vieron manchados sus nombres tras conocerse que dos de los acusados trabajaban en esas instituciones.

Luego la bola de fuego siguió creciendo y llegó a dos fintech: Koywe y OrionX, plataformas por donde los presuntos delincuentes pasaron los fondos desde cuentas corrientes de bancos tradicionales, para sacarlos luego al exterior vía criptomonedas hasta Colombia.

Y ahora se supo que hay un nuevo actor que utilizó el Tren de Aragua para blanquear sus dineros: se trata de Vector Capital, corredora de bolsa controlada por Federico Goycoolea, gerente general, y Pablo Kühlenthal, managing partner del fondo de inversión privado latinoamericano IG4. De acuerdo a conocedores, en 2024 se registraron operaciones por $400 millones, vinculadas a la red de lavado de activos.

Consultados al respecto, desde la compañía aseguraron: “Vector Capital, como corredor de bolsa supervisado por la CMF y la UAF, cumple con estrictos estándares de prevención de lavado de activos y monitoreo de transacciones. Seguimos atentos a la información pública disponible y estamos a disposición de la autoridad para cooperar con cualquier información que pueda ser requerida”.