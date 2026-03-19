Oficio de Dipres reitera limites a sueldos de asesores estrategicos de ministerios y establece procedimientos para su contratación

En el caso de los asesores del Presidente de la República, la remuneración máxima será de $ 9.963.058, expone la circular enviada por el organismo.

El ajuste de cinturón sigue al interior de la administración de José Antonio Kast.

El pasado martes, a través del oficio circular N° 15, el director de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez, notificó a los ministerios y subsecretarías sobre las nuevas instrucciones para la contratación de asesores a honorarios dentro de los gabinete.

En el escrito, orientado a la contrataciones de personas que asesoren directamente al Presidente de la República o a los ministros de Estado, Gómez estableció la categoría de asesores estratégicos o principales, un perfil que deberá cumplir ciertas exigencias para su contratación y la remuneración que recibirá.

Para su contratación, el documento expone que la autoridad correspondiente deberá contar previamente con la autorización de la Dirección de Presupuestos y la visación de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, esta última encabezada por el exministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Además, dicho asesor estratégico recibirá una remuneración que dependerá del cumplimiento de ciertos requisitos.

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Así, el asesor recibirá un honorario de hasta el 90% de la remuneración que corresponda a la autoridad que asesora, siempre que cumpla tres requisitos copulativos: estar en posesión del título de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocidos por éste; acreditar una experiencia profesional no inferior a 10 años desde la titulación; y estar en posesión de un título de magister o doctorado impartido por una universidad o institución de educación superior del Estado, o reconocida por éste.

Sin embargo, si cumple dos de los requisitos antes mencionados, recibirá un honorario de hasta el 70% de la remuneración que corresponda a la autoridad que asesora.

Así, en el caso de asesores del Presidente de la República, quienes cumplan tres de los requisitos recibirán una remuneración mensual de $ 9.963.058 y aquellos que cumplan dos de los requisitos el monto será de $ 7.749.045.

En el caso de los ministros de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, las cifras serán de $ 8.199.480 y $ 6.377.373, respectivamente.

En el caso de los restantes ministros de Estado, los montos serán $ 7.415.182 y $ 5.767.364, respectivamente.

“Los montos de los honorarios de que trata este oficio circular no podrán superar las cantidades antes señaladas y deberán contar con la disponibilidad presupuestaria. A contar del 1 de diciembre de 2026, dichos montos serán reajustados de conformidad al mecanismo dispuesto en el numeral 34 de la resolución N° 5, de 2024, de la Comisión”, agrega el texto.

Para conseguir la autorización de contratación, la entidad correspondiente deberá enviar a Dipres el formulario y los antecedentes (como título profesional, declaración de experiencia laboral, entre otros).