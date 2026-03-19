Pacheco descarta adelantar su salida de Codelco y asegura mayor producción de cobre de la estatal en 2026

“Yo tengo un decreto firmado por el Presidente de la República (Gabriel Boric). Mi mandato vence el día 25 de mayo, por lo tanto, ese día a medianoche yo dejo mi cargo”.

Así respondió el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, al ser consultado por DF sobre si evaluaba salir de su puesto antes del término de su período. “No”, dijo tajante tras su exposición en el segundo día del Congreso de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades) 2026.

¿Y qué perfil debería tener su sucesor? “Que tenga mucha paciencia, mucha perseverancia y que piense siempre en el largo plazo”, sostuvo.

Sin embargo, tras su salida en mayo, Pacheco continuaría ligado a la estatal debido a su reciente elección como presidente del directorio de Novandino Litio, la asociación entre la cuprera y SQM para explotar el Salar de Atacama. Al respecto, dijo que ya está dedicado paralelamente a ese cargo y que se han realizado cinco reuniones de directorio. “Estamos llenos de actividad, porque tenemos el tremendo desafío de construir el proyecto Salar Futuro, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) vamos a presentar en junio”, afirmó.

De hecho, durante su intervención en el encuentro realizado en el Metropolitan Santiago, el exministro catalogó la iniciativa -que rondaría los US$ 2 mil millones de inversión- como “el desafío más importante” de la alianza: “Ese proyecto seleccionará la tecnología de extracción directa de litio (DLE) que habilita que en el futuro se pueda reducir el consumo del agua, reintegrando el 99% de la salmuera al salar y evitando la degradación del ecosistema”.

Producción 2026

La producción de cobre divisional de Codelco totalizó 91 mil toneladas en enero, anotando una baja de 1,8% interanual y de 47% respecto de diciembre. Según constató Reuters, exejecutivos de la estatal cuestionaron las cifras de diciembre, que se coronó como un mes histórico y provocó que la compañía pudiera superar en 3 mil toneladas a 2024.

Consultado al respecto, Pacheco indicó que “es un comentario infundado y que no corresponde a la realidad. Siempre, todos los años, en diciembre, hacemos limpieza de inventarios para cerrar la casa en orden. Lo concreto es que Codelco ha tenido caídas muy significativas de producción en 2022 y 2023, pero la caída ya logramos superarla y logramos estabilizar la producción”.

Así, enfatizó que la empresa comienza poco a poco a mejorar su desempeño, pese a las menores leyes, la complejidad de la industria e incluso el accidente en El Teniente. “A mí lo único que me importa señalar es que la producción de 2026 de Codelco va a ser superior al año 2025”, aseguró.

Su mea culpa: “Reconozco que, tal vez, fue un error haber enfrentado cuatro megaproyectos de manera simultánea”