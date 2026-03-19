Quiroz revela las claves de su fórmula reactivadora: reinstaurar la invariabilidad tributaria, extender el DFL2 y confirma el cobro a morosos del CAE

En el Seminario Económico 2026 de Diario Financiero "La Primera Lectura de un Nuevo Ciclo”, el ministro de Hacienda dijo que con un cruce de datos realizado por la Tesorería, han detectado 1.800 personas morosas del CAE con ingresos brutos por arriba de $ 5 millones.

Una serie de anuncios respecto a lo que será su gestión para reactivar la economía y mejorar la recaudación fiscal adelantó la mañana de este jueve el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco del Seminario Económico 2026 de Diario Financiero, titulado “La Primera Lectura de un Nuevo Ciclo”.

En el evento, realizado en el auditorio de Tánica ante una masiva audiencia de empresarios, economistas, parlamentarios y líderes de opinión, el secretario de Estado reveló que realizará cambios en el sector inmobiliario y también va a reinstaurar el DL600 para entregar invariabilidad tributaria a grandes proyectos de inversión, entre otras medidas clave.

En su presentación, recordó que hace décadas “existía un sueño chileno más real que el americano cuando el país crecía y eso está en riesgo cuando la economía crece poco, porque la movilidad social se ve afectada”, y dijo que en su rol de jefe de las finanzas públicas va a “atreverse a caer mal, porque no es rol del ministro de Hacienda hacerse el simpático o ser popular”.

Y junto con repasar las medidas que forman parte del plan de "reconstrucción nacional", como liberar por un año del pago del IVA a la venta de un determinado stock de viviendas, Quiroz agregó que “le decimos al mundo inmobiliario que no vamos a dejar que el negocio se tranque y mientras pase la ley por el Congreso vamos a expandir el actual subsidio a la tasa. No vamos a detener la maquina mientras sea la discusión legislativa”.

Cambios al DFL2

El titular de Hacienda enfatizó que “aquí hay 200 mil empleos que queremos recuperar” y entregó un nuevo anuncio: extender el beneficio tributario para viviendas del DFL2, cuyo mecanismo hoy contempla la exención de impuestos a la renta por arriendos, rebaja del 50% en contribuciones, y la exención de impuestos a la herencia

Quiroz dio a conocer que "lo vamos a extender (el DFL2) a más de tres viviendas hacia arriba, pero viviendas de 90 metros cuadrados o menos, y va a tener un impuesto moderado o pequeño en calidad de único que estamos estimando preliminarmente en un 5%”.

Luego, realizó otro anuncio, afirmando que va a restaurar el mecanismo de invariabilidad tributaria, el DL600 derogado en el año 2016, justificando la medida en que “hay que volver a entregar certezas a la inversión, pero ¿por qué? Me van a decir, pero fue en el año 2022 en que se hablaba de nacionalizar el cobre y no crean que todo el mundo se olvidó. No era algo al pasar, lo tenían escrito y tenemos que devolver esa certeza”.

“Hay ciertos desafíos respecto a este decreto hoy porque muchas expansiones (mineras) hoy en día están respecto al yacimiento antiguo, con nuevas exploraciones, y hay que idear una pequeña adaptación, porque el DL600 opera como proyecto independiente y como este se amplia, hay que hacer una precisión”, explicó la autoridad.

Morosos del CAE

Pero Quiroz también se refirió a los problemas de caja que implican las millonarias deudas de beneficiarios del Crédito con Aval del Estado (CAE) que no le han pagado sus obligaciones al Fisco.

“El derecho social es el CAE, nunca es un derecho social no pagarlo”, dijo el ministro y explicó que habló con el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, a quien le pidió cruzar datos entre ingresos de personas beneficiarias del CAE, cobro y recaudación: “Hablé con el tesorero y desde el año 2017 no se ha iniciado ninguna acción de cobro, pero no todos son desvalidos los que no pagan”.

Adelantó que “lo primero que emprendí al legar al ministerio es dar instrucciones para hacer cruces de datos y ya estamos obteniendo resultados”.

Sostuvo que “hay 1.800 personas hoy en Chile morosas del CAE con ingresos brutos por arriba de los $5 millones y esa es una deuda al Fisco de US$ 20 millones y la vamos a ir a cobrar. Vamos a actuar en las potestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos y espero no ver grandes manifestaciones de gente que gana más de $ 5 millones”.

"Si le sumamos a gente que gana más de $ 1,5 millones brutos al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado que es de US$ 800 millones”, dijo la autoridad.

"En 2017, los créditos morosos del CAE, que tenía Tesorería, eran $ 500.000 millones. En moneda de igual valor, hoy día son $ 4 billones", o cerca de US$ 4.000 millones, detalló.

Precisó que “la gente que no la ha ido bien puede estar tranquila, no está permitido no pagar y si tiene problema de empleo no podrá pagar, pero estas otras situaciones son parte de la cultura que queremos cambiar. Necesitamos que Tesorería haga su trabajo”.

Además, Quiroz envió un mensaje a los funcionarios públicos: “No necesitamos una nueva ley para esto, el funcionario que deja de cobrar una multa o un pago que se le debe al Estado incurre en falta funcionaria grave”.

Dinamismo y metas

El ministro también se refirió a las metas del nuevo Gobierno de cara al año 2030, centradas en un crecimiento de la economía convergiendo al 4%, llegar al pleno empleo (6%); y el equilibrio estructural de las finanzas públicas.

Sostuvo que “no nos vamos a desviar de la meta de equilibrio estructural al término de nuestro periodo, no es fácil, pero no hay excusas” y explicó que “el declive económico comenzó hace 15 años, ha recrudecido, pero estamos en la fase terminal y nuestro desafío es superarlo”.

Como síntomas del declive, mencionó un PIB que crece al 2% anual en últimos 12 años, la productividad estancada hace más de 20 años, y un déficit estructural en 16 de los últimos 18 años: “La credibilidad de la regla fiscal está por el suelo, pero la regla es sana, le ha faltado virtud a los que deben ejecutarla”.

Alza del petróleo

Sobre las medidas que estudia La Moneda para enfrentar los efectos de la guerra entre Irán y EEUU y el alza en los precios internacionales del petróleo, el ministro indicó que “estamos enfrentando también lo de la guerra de Medio Oriente, debemos conciliar la meta fiscal, proteger a los más vulnerables, y apurar el tranco en la transición de precios”.

Señaló que los que demoran el sinceramiento de precios “se exponen financieramente y al final los ajustes son más dolorosos”.

Respecto a las medidas que se van a dar a conocer la próxima semana, la autoridad indicó que “estamos en eso, pero vamos a actuar con decisión y con rapidez. No vamos a esperar que la fortuna dé vueltas las cosas mientras gastamos US$ 200 millones por semana. Con esa plata resolvemos las listas oncológicas”

"Va a haber especial preocupación por las necesidades de las grandes mayorías de todas maneras y en eso estamos, pero esto requiere cierta premura”, cerró en cuanto a las modificaciones que se realizarán al Sistema de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).