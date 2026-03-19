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Quiroz revela las claves de su fórmula reactivadora: reinstaurar la invariabilidad tributaria, extender el DFL2 y confirma el cobro a morosos del CAE

En el Seminario Económico 2026 de Diario Financiero "La Primera Lectura de un Nuevo Ciclo”, el ministro de Hacienda dijo que con un cruce de datos realizado por la Tesorería, han detectado 1.800 personas morosas del CAE con ingresos brutos por arriba de $ 5 millones.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 10:43 hrs.

Hacienda CAE Jorge Quiroz inversión Inmobiliario Rodolfo Carrasco
<p>El ministro reveló las medidas reactivadoras clave del nuevo gobierno ante una nutrida audiencia. (Foto: Jonathan Durán)</p>

El ministro reveló las medidas reactivadoras clave del nuevo gobierno ante una nutrida audiencia. (Foto: Jonathan Durán)

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