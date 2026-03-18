Desalación como política de Estado: MOP impulsará estrategia nacional y busca destrabar ley para dar certeza al sector
"Nosotros estamos convencidos de que este es un sector estratégico para el desarrollo del país, de interés nacional. Tenemos que llamarlo así, con todas sus letras", enfatizó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.
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En un mensaje dirigido a ejecutivos de los sectores sanitario, energético y minero reunidos en el Congreso Acades 2026: Agua para Crecer, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, anunció que el Gobierno impulsará una estrategia y política nacional de desalación, en el marco de la ley que actualmente se discute en el Congreso.
"Estamos convencidos de que este es un sector estratégico para el desarrollo del país, de interés nacional. Tenemos que llamarlo así, con todas sus letras", enfatizó la autoridad ante los asistentes.
En concreto, el titular de la cartera señaló que como administración se fijaron el objetivo de destrabar la tramitación de la ley para que pueda ver la luz en el corto plazo, con el fin de dar certeza y estabilidad al sector.
Así, detalló que, una vez aprobada la normativa, el siguiente paso será su implementación mediante una regulación clara, robusta y ágil, para luego avanzar en la dictación de la primera estrategia y política nacional de desalación.
“El verdadero actor de la desalación es el sector privado (...) Queremos tener una política clara para ustedes que hacen la pega, que invierten, que arriesgan, que viven la creatividad, que inventan, tengan efectivamente estabilidad y reglas de juego”, enfatizó.
Los permisos
Además de abordar el frente legislativo, Arrau apuntó a los obstáculos que hoy enfrentan los proyectos, especialmente en materia de permisos.
“La desalación es la llave del desarrollo. No puede ser que en una industria estratégica como es ésta, una industria donde se invierte a largo plazo, la principal discusión o tema cuando uno visita una planta sean los permisos, y eso es lo que tenemos que cambiar en una acción decidida”, sostuvo.
“Los desafíos que hay son enormes y no puede ser que sigamos hablando de los permisos. Es algo que tenemos que mejorar como país”, agregó.
En este contexto, planteó la necesidad de avanzar en la facilitación regulatoria para habilitar la inversión, además de agilizar, a través de cambios regulatorios, aquellas situaciones que hoy se encuentran “complicadas”.
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