Inversiones Bosquemar ingresa al SEIA proyecto eólico de US$ 280 millones en el Maule

La iniciativa, denominada "Parque Eólico El Parrón", contempla la instalación de 23 aerogeneradores en la provincia de Cauquenes y una línea de transmisión de 11,2 kilómetros para conectar al Sistema Eléctrico Nacional.

El sector de las energías renovables continúa dinámico en la zona centro-sur del país. La empresa Inversiones Bosquemar SpA ingresó oficialmente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Parque Eólico El Parrón”, una iniciativa que busca aportar 184 MW de potencia a la matriz energética nacional.

Con una inversión estimada de US$ 280 millones, el proyecto se emplazará en la comuna de Cauquenes, aunque considera obras viales complementarias en las comunas de Villa Alegre y San Javier para facilitar el transporte de componentes sobredimensionados durante la fase de construcción.

Detalles técnicos y conexión

El parque estará compuesto por 23 aerogeneradores (molinos) de alta capacidad. La energía captada será conducida a través de una red subterránea de 33 kV hacia una subestación elevadora interna. Desde ese punto, la electricidad será evacuada mediante una línea de transmisión aérea de 220 kV, con una extensión aproximada de 11,2 kilómetros, hasta conectar con la futura "Subestación Nueva Cauquenes", integrándose así al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según el expediente admitido a tramitación, el proyecto tiene una vida útil proyectada de 35 años y abarcará una superficie total de 276,37 hectáreas. Durante la fase de construcción, se estima una dotación promedio de 335 personas, alcanzando un peak de 750 trabajadores. Para la etapa de operación, se prevé un máximo de 45 operarios, mientras que el cierre de la central movilizará hasta 280 personas.

Análisis de riesgo climático

En línea con las nuevas exigencias ambientales, el EIA incorpora un análisis detallado de riesgo climático basado en el explorador ARClim. El estudio reconoce proyecciones de alza de temperatura de 1,4°C y una disminución de precipitaciones del 13% hacia el periodo 2035-2060 en la zona. No obstante, el titular sostiene que la infraestructura del proyecto no inducirá variaciones adicionales en estas variables meteorológicas, asegurando la resiliencia de la inversión.