Mundo empresarial sale a respaldar al Gobierno tras retiro de proyecto de negociación colectiva multinivel
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) dijeron que la decisión “permite reencauzar la discusión hacia una agenda laboral moderna, que impulse la productividad y la inversión”.
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Las reacciones a la decisión del Gobierno de retirar del Congreso el proyecto de negociación colectiva multinivel no paran.
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), valoraron la decisión.
“La negociación ramal podía introducir rigideces importantes en el mercado laboral, especialmente para las PYME, afectando la capacidad de adaptación y la creación de empleo formal”, dijo Susana Jiménez, presidenta de la CPC.
Para ella, su retiro “permite reencauzar la discusión hacia una agenda laboral moderna, que impulse la productividad, la inversión y, al mismo tiempo, abra un espacio de diálogo amplio para construir acuerdos que generen más y mejores oportunidades para las personas”.
La Multigremial de Emprendedores junto a otros 40 gremios también respaldaron la medida adoptada por el mandatario, José Antonio Kast.
En una declaración conjunta, plantearon que se trataba de un proyecto de ley “que buscaba instaurar un sistema de negociación colectiva ramal en Chile, y que pretendía trasladar la negociación laboral desde el nivel empresa hacia acuerdos por sectores productivos completos, ignorando así las distintas realidades económicas, operativas y territoriales que existen dentro de una misma industria”.
El texto destaca que “el Presidente José Antonio Kast y el ministro del Trabajo, Tomás Rau, hayan escuchado las solicitudes de los gremios de emprendedores y PYME, acogiendo una latente preocupación respecto de los efectos nocivos que este proyecto podía generar en el mercado laboral”.
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