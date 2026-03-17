Presidente Kast retira de tramitación el proyecto de negociación colectiva ramal de Boric y asesta fuerte golpe a la oposición

Molestia en las filas opositoras ante la decisión del Ejecutivo y aumentan diferencias entre el sector y el oficialismo.

En medio de las diferencias entre el Gobierno de José Antonio Kast y la oposición, en la cuenta de la primera sesión de la Sala de la Cámara de Diputados del periodo 2026-2030, a través de un oficio, el mandatario dio cuenta del retiro de tramitación del proyecto del su predecesor, el expresidente Gabriel Boric, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel.

La definición del nuevo jefe de Estado amenaza con encender aún más los ánimos opositores, por cuanto la iniciativa, que fue ingresada a principios de enero de este año, era una de las banderas de lucha de el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), que presionaron para que el entonces presidente la enviara al Congreso, haciendo realidad con ello un compromiso de campaña.

El proyecto, había sido aprobado en general en la Comisión de Trabajo de esta corporación el pasado 03 de marzo, con los votos del entonces oficialismo, el rechazo de la oposición y la abstención de la Democracia Cristiana (DC). Con esta medida, el actual oficialismo le cierra el paso a una antigua aspiración de la izquierda chilena, pese a que no existe total consenso en la oposición actual respecto a su eficacia.

De hecho, desde la oposición manifestaron su molestia en la Sala de la Cámara apenas se conoció la decisión del Ejecutivo.