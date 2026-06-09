Patricio Zapata, el abogado con experiencia en acusaciones constitucionales a ministros que asumirá la defensa de Nicolás Grau

No es la primera vez que el profesional enfrenta a la Cámara de Diputados en la defensa de una autoridad.

El abogado y académico Patricio Zapata es el profesional encargado de la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau, en la acusación constitucional que los partidos de gobierno presentaron en contra de la exautoridad de la administración del expresidente Gabriel Boric. Sin embargo, el nombre del jurista no es una novedad en estas lides, ya que ha sido un invitado a muchas comisiones revisoras para exponer su visión.

El consejero senior del estudio VGC Abogados, tuvo a su cargo la defensa de los exministros falangistas Alejandro Foxley (Hacienda) y Alejandro Hales (Minería), ambos exministros del gabinete del expresidente Patricio Aylwin, en la década de 1990. La acusación constitucional fue presentada los primeros meses del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en el año 1994, por un grupo de 11 diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), cinco parlamentarios de Renovación Nacional (RN) y un independiente cercano a RN.

Resultado positivo

La acusación se originó, según argumentaron los acusadores, en que los exministros habrían permitido situaciones de corrupción y malversación en la empresa minera estatal Codelco y cuestiones relacionadas con el mercado del cobre​ y problemas al interior del directorio de la compañía.

El 17 de junio de 1994 la acusación contra ambos exsecretarios de Estado fue rechazada, por lo que el exministro Nicolás Grau parte con un antecedente positivo.