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Diputado Bianchi por la AC contra exministro Grau: “Con esto, Quiroz, se asegura sí o sí una acusación constitucional que nadie podría rechazar”

El diputado es uno de los integrantes de la Comisión Revisora y advierte que ello se debería a que “Quiroz lleva esto (los proyectos misceláneo y de aumento del gasto) a un plano de mayor irresponsabilidad, porque está usando mediciones que, dicho por el mismo, están mal hechas, un presupuesto mal hecho”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 18:00 hrs.

Cámara de Diputados acusación constitucional PPD independientes Jorge Quiroz Ministro de Hacienda Claudia Rivas
<p>Diputado Bianchi por la AC contra exministro Grau: “Con esto, Quiroz, se asegura sí o sí una acusación constitucional que nadie podría rechazar”</p>

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