Diputado Bianchi por la AC contra exministro Grau: “Con esto, Quiroz, se asegura sí o sí una acusación constitucional que nadie podría rechazar”

El diputado es uno de los integrantes de la Comisión Revisora y advierte que ello se debería a que “Quiroz lleva esto (los proyectos misceláneo y de aumento del gasto) a un plano de mayor irresponsabilidad, porque está usando mediciones que, dicho por el mismo, están mal hechas, un presupuesto mal hecho”.

La acusación constitucional (AC) en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ya no tiene vuelta atrás. Sin embargo, aún hay quienes creen incluso en el oficialismo que interponerla fue una mala decisión de libertarios y republicanos.

El diputado Carlos Bianchi (Indep. PPD) es uno de los cinco integrantes de la Comisión Revisora del libelo y en esta conversación con Diario Financiero explica lo que, desde su punto de vista, va a generar esta instancia, convencido como está de que este tipo de herramientas “nunca han ayudado a la gente”.

- ¿Qué piensa de la acusación constitucional en términos personales?

- Mi posición tiene que ver con un análisis que va desde lo jurídico a lo político. Y haré un análisis descontaminado de cualquier barra brava que ya tenga una posición formada, la posición hay que irla construyendo.

- En la constitución de la comisión pidió que asistan varios exministros de Hacienda, ¿por qué?

- Todos los exministros de Hacienda de la administración Bachelet uno y dos; Piñera uno y dos; y del señor Boric; porque desde hace 16 años aproximadamente, Chile ha venido endeudándose y pasamos de un 6% o un 8% del PIB al 43% que tenemos hoy día. Y esto tiene que ver porque muchas de las estimaciones, si no todas, se incumplieron, y para suplir los compromisos sociales hubo que endeudarse. Entonces, creo que es prudente tener la opinión de todos los ministros, sin excepción, porque he visto cartas u opiniones de exministros que, al parecer, sienten que no tienen ninguna responsabilidad de lo que pudieron haber hecho en el ejercicio del mandato que tuvieron como ministros de Hacienda.

- ¿Estamos hablando de Mario Marcel?

- Estamos hablando del señor Marcel y de todos los anteriores. Creo que aquí el señor Grau estuvo siete meses en el cargo de ministro de Hacienda. Uno también tiene que preguntarse si en siete meses puede haber tenido toda la responsabilidad. Ahí hay que formarse un juicio en base a lo que el libelo traiga. Y como no lo hemos analizado en profundidad, mal puedo referirme a él ahora. Pero es imposible pensar que antes que el señor Grau no haya habido ninguna responsabilidad en administraciones de Piñera uno y dos. Más allá de lo ocurrido en pandemia y con todo lo que pudo haber pasado, Chile tuvo que haberse endeudado.

- ¿Y en el aspecto político? Se lo pregunto porque el diputado Agustín Romero dijo que las AC son políticas y que con esta quieren asentar la responsabilidad política del gobierno de Boric en la persona de Grau.

- Qué lástima que alguien diga que una acusación constitucional es sólo política. Eso es irresponsable, porque si fuera así, el país tiene todo el derecho legítimo a reclamarnos la pérdida de tiempo que estamos teniendo de hacer acusaciones sólo y eminentemente políticas. Dicho eso, en lo político hay un hecho que yo me voy a valer mucho de tu entrevista para pedirlo. Estamos en un nivel de crisis no vista. Estamos en un nivel de un complejo escenario de estimaciones económicas que lo más probable es que no sean cumplidas…

- El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que su gobierno no logrará el equilibrio fiscal…

- Entonces es peor. O sea, no solamente eso, yo esperaría que se sincere más, pero lo que no ha dicho es que vamos a terminar al 2031 con casi un 48% o 49% del PIB de deuda. Eso sí que es grave. Mientras el señor Quiroz dice esto, y aquí entra lo político eminentemente, yo observo que hay una estrategia política que pretende blanquear el que Quiroz está transitando por dos carreteras, la del endeudamiento y la de la reforma y ambas chocan. O es una o es la otra. Pero se hace una acusación para que todo el mundo esté distraído políticamente, esto es un circo romano, cuál es la cabeza que va a rodar.

“Quiroz nos va a conducir al despeñadero"

- A su juicio, ¿es una cortina de humo del gobierno?

- Yo diría que es una humareda grande, un humo gigante, porque quieren tapar todo, pero algo más grave, si yo fuera Renovación Nacional o la UDI o lo que fue Evópoli, la pensaría harto, porque puede que otra estrategia eminentemente política, de libertarios y de republicanos, sea visibilizar la responsabilidad económica que tuvo Piñera uno y Piñera dos, porque aquí pareciera que lo únicos que se salvan son ellos, republicanos y libertarios. Puede que esto le resulte un búmeran, porque en Piñera uno y dos hubo altos niveles de endeudamiento, más allá de la pandemia y del desorden social.

- ¿Esta acusación podría resultar contraproducente para el propio ministro Quiroz?

- Quiroz lleva esto a un plano de mayor irresponsabilidad, porque está usando mediciones que, dicho por el mismo, están mal hechas, un Presupuesto mal hecho. ¿Cómo vas a plantear una reforma y un mayor nivel de endeudamiento cuando sabes que toda tu base de cálculos, todas tus estimaciones están mal hechas? Con esto, Quiroz, se asegura una acusación constitucional que nadie podría rechazar, dado este altísimo nivel de irresponsabilidad que el mismo está reconociendo.

- ¿A propósito de seguir adelante con los proyectos misceláneo y de aumento del gasto?

- ¡Claro! Y cómo va a quedar el país, qué hacemos con el forado que tenemos ahora, Quiroz nos va a conducir al despeñadero con la reforma y el mayor endeudamiento. El señor Quiroz es un ministro ideológico que da la impresión asumió más como un gerente general que un ministro designado. Da la impresión que él viene con un mandato claro: recuperar plata para el 2% más rico de Chile. Punto. Así es que llamo al presidente Kast, al señor Quiroz, a que convoquen a un acuerdo nacional, de manera que podamos hacer de manera rigurosa todo aquello que permita a Chile crecer, porque necesitamos crecer, pero claramente no es con la reforma que plantea Quiroz.