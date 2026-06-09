Con mayoría de oposición, se nomina la Comisión Revisora de la acusación constitucional contra Grau

Si bien lo que resuelva esta instancia no es vinculante con la definición de la Sala de la Cámara al momento de votar, al menos se esperaría que la recomendación fuera rechazar la acusación. (Foto: Aton Chile)

El jefe de los diputados socialistas, Raúl Leiva, exhortó a los sectores de centroderecha a que “entiendan lo grave de esta acusación constitucional que compromete no sólo es prestigio institucional del Ministerio de Hacienda, sino que también las clasificadoras de riesgo hoy día están mirando con atención cuál es el cuestionamiento”.

Tras el ingreso este lunes de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, con las firmas de 12 diputados, cuatro del Partido Nacional Libertario (PNL), tres del Partido Republicano, uno de RN, dos PDG, un independiente-RN y uno del Partido Social Cristiano (PSC); este martes se dio el siguiente paso con el sorteo de los cinco legisladores que integrarán la Comisión Revisora, donde la mayoría quedó en manos de la oposición.

Así los diputados que deberán analizar la acusación serán Carlos Bianchi (indep. PPD), Marcela Hernando (Partido Radical), Alejandro Bernales (Partido Liberal), Luis Sánchez (PR) y Joanna Pérez (Mov. Demócratas). Si bien lo que resuelva esta instancia no es vinculante con la definición de la Sala de la Cámara al momento de votar, al menos se esperaría que la recomendación fuera rechazar la acusación, debido a que la Comisión Revisora está compuesta por tres votos de la oposición y sólo dos del oficialismo.

Los autores de la acusación son los libertarios a la que se sumó el Partido Republicano y otros partidos del oficialismo, como la UDI y el RN. Para aprobar la herramienta en la Sala se requieren 78 y los promotores aseguran tenerlos. Sin embargo, desde Evópoli -que tiene dos votos-, el diputado Jorge Guzmán señaló que no han visto la acusación y que la analizarán y votarán en su mérito, sin asegurar aún su voto a favor.

Recorrido en la Cámara

En adelante, hay tres días para que el ministro Grau sea notificado de la acusación y luego tiene diez días para presentar su defensa, ya sea personalmente o por escrito. Desde la presentación de la defensa, comienzan a correr los seis días para que la comisión estudie el libelo y se pronuncie, tras lo cual la sala de la Cámara debe sesionar para pronunciarse.

Desde la oposición, junto con rechazar la acusación señalan que, entre otras cosas, afectará el clima por las negociaciones que se tendrían que llevar adelante en el contexto del proyecto misceláneo en el Senado; pero también especulan que la acusación cumple con el objetivo de “desviar el foco” de lo realmente importante que está ocurriendo en el Congreso, ya que además del proyecto de reactivación económica, se está discutiendo la iniciativa que autoriza un mayor endeudamiento del Estado.

Llamado a la centroderecha

De hecho, el jefe de la bancada de diputados socialistas, Raúl Leiva, señaló que “no existe de manera clara” en el libelo -que aseguró haber leído- la inconsistencia que fundamenta una acusación constitucional. Ello, porque lo cuestionado, recalcó, son proyecciones y “me parece muy grave que se siente un precedente de acusar constitucionalmente respecto a estimaciones o proyecciones”. Y acusó deshonestidad intelectual y profesional.

Más importante aún, exhortó a los sectores de centroderecha a que “entiendan lo grave de esta acusación constitucional que compromete no sólo es prestigio institucional del Ministerio de Hacienda, sino que también las clasificadoras de riesgo hoy día están mirando con atención cuál es el cuestionamiento”. E insistió que el cuestionamiento no es a las cifras, sino a las proyecciones que se realizan a partir de las mismas.