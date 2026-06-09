RN decide dar libertad de acción y se complica el escenario a los autores de la AC contra Grau

Cuando se acaba de constituir la Comisión Revisora, comienza a quedar en evidencia que al Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (PR) no se les hará tan fácil como han hecho ver la aprobación de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. La fiscalización no llega en un buen momento y complicó al oficialismo, donde pese a los dichos de los promotores que abogaron por aplicar la herramienta no parece que estuvieran los 78 votos requeridos para que llegue al Senado.

Uno de los partidos que no logró llegar a un acuerdo en torno a la medida es Renovación Nacional, si bien el diputado Francisco Orrego incluso firmó el libelo, tras una reunión de la bancada se tomó la decisión “unánime” de dejar a sus diputados en libertad de acción, según lo informó el jefe de la instancia, Diego Schalper.

Esta idea venía rondando desde hace unos días e incluso la diputada Ximena Ossandón -segunda vicepresidenta de la Cámara-, ya había adelantado esta posibilidad, dejando en evidencia no sólo que en su bancada no hay acuerdo respecto a aprobar o no la acusación, sino también que los promotores de la misma están lejos de alcanzar los 78 votos que requieren para aprobarla y que avance al Senado.

Pérdida de credibilidad como país

Reconociendo que los autores de la AC están en su derecho de ejercer las atribuciones fiscalizadoras que se les otorga, señaló que esta herramienta “siempre es una mezcla de ambas cosas; por un lado, tiene que tener fundamentación jurídica y también hay un contexto político que hace favorable o desfavorable su presentación”.

A su juicio, hay que comenzar a mirar las acusaciones constitucionales con “una vara un poco más alta”, porque “un país donde sistemáticamente se interponen es un país que pierde en credibilidad; entonces, en ese sentido espero que (…), ojalá, no sea la tónica de esta legislatura”.