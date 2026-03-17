Bci nombra a la economista y líder del empresariado Susana Jiménez como nueva directora
El banco dijo que la incorporación de la presidenta de la CPC y exministra "fortalece su gobierno corporativo con una directora con amplia trayectoria en el ámbito público, económico y empresarial". El nombramiento definitivo deberá ser ratificado en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, el 9 de abril.
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El directorio de Bci acordó nombrar como directora del banco a la destacada economista, exministra y actual presidenta de la CPC, Susana Jiménez, en reemplazo de Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, según acordó el directorio de la institución en una sesión extraordinaria celebrada este martes y que fue comunicada a la CMF.
El nombramiento de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio "tiene efecto a partir de esta fecha y deberá ser ratificado en la Junta de Accionistas del Banco, que se realizará el 9 de abril de este año", indicó Bci en un comunicado, y agregó que "la incorporación de Jiménez refuerza el gobierno corporativo del banco, dada su amplia trayectoria en el ámbito económico, empresarial y de políticas públicas".
De esta manera, el directorio de Bci queda compuesto por Ignacio Yarur Arrasate como presidente, José Pablo Arellano Marín como vicepresidente, y los directores Jorge Becerra Urbano, Susana Jiménez Schuster, Mauricio Larraín Garcés, Hernán Orellana Hurtado, Claudia Manuela Sánchez Muñoz, Klaus Schmidt-Hebbel Dunker y Diego Yarur Arrasate.
Adicionalmente, en la misma sesión extraordinaria, el directorio acordó proponer la distribución de un dividendo de $ 1.500 por acción, lo que corresponde al 32,92% de las utilidades a diciembre 2025, "y destinar el saldo restante a inversiones en tecnología, data analytics e innovación, en línea con la estrategia que el banco viene ejecutando durante la última década".
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