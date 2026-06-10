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Polémica por prescripción de millonaria deuda: Cugat apunta a discrepancia con SII y Tesorería afirma que ya la había declarado "incobrable" desde 2021

El retailer señala que, tras el rechazo de su crédito fiscal IVA en 2013, acudió al SII con la documentación necesaria para regularizar su situación, pero la entidad mantuvo los cobros sin revisar los antecedentes argumentando motivos "estrictamente formales". Eso originó una deuda inicial de $ 6.200 millones que luego aumentó a más de $ 30.200 millones, y que finalmente fue declarada prescrita por la Justicia.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 16:30 hrs.

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<p>Polémica por prescripción de millonaria deuda: Cugat apunta a discrepancia con SII y Tesorería afirma que ya la había declarado "incobrable" desde 2021</p>

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