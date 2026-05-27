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O’Higgins

Embalse Bollenar permitirá fortalecer la agricultura de O’Higgins a través de riego de 9 mil hectáreas de cultivos

La infraestructura, cuyo costo bordea los US$ 142 millones, se encuentra en etapa de estudios técnicos que garanticen la capacidad de almacenamiento de 59 millones de metros cúbicos.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 14:30 hrs.

embalses infraestructura Agricultura MOP Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Imagen: MOP</p>

Imagen: MOP

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