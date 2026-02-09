Incendio de proporciones obliga a evacuar instalaciones de Verfrut en Las Cabras

El siniestro, que se concentra en las bodegas de packing de la planta Santa Inés, ha activado una segunda alarma de incendio y el despliegue de unidades de emergencia de dos regiones.

Bomberos de distintas comunas de la Región de O’Higgins trabajan en la contención del incendio que afecta a las instalaciones de la empresa frutícola Verfrut, en la comuna de Las Cabras, en la Región de O’Higgins.

Según los antecedentes preliminares, el fuego afecta a uno de los pabellones de bodegaje y packing de la compañía. La presencia de material altamente inflamable y la rápida propagación de las llamas, obligó a la activación de los protocolos de seguridad y a la evacuación preventiva de la totalidad de los trabajadores que se encontraban en la planta, ubicada en el sector San Inés. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Amplio despliegue

Dada la envergadura del siniestro, Bomberos declaró segunda alarma de incendio, lo que ha movilizado un masivo operativo de apoyo para contener la emergencia y evitar la propagación a otras áreas productivas de la planta.

En el lugar trabajan compañías locales de Las Cabras, El Manzano y Llallauquén. Sin embargo, debido a la magnitud del fuego, se han sumado refuerzos provenientes de comunas como Peumo, Peralillo, Coltauco, San Vicente de Tagua Tagua, Malloa, San Fernando, Marchigüe, Quinta de Tilcoco y Doñihue.

Adicionalmente, unidades de Alhué y San Pedro, pertenecientes a la Región Metropolitana, se han trasladado a la zona para prestar apoyo en las labores de contención.

Paralelamente, las autoridades han solicitado a los conductores transitar con extrema precaución por la Ruta 66, conocida como la "Carretera de la Fruta" y facilitar el desplazamiento de los equipos y vehículos de emergencia que continúan llegando al lugar para controlar la situación, evitando así congestiones que puedan obstaculizar las labores de extinción del fuego.