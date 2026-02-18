Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Innovación y Startups
Innovación y Startups

Hub Apta lanzará plataforma para abrir su portafolio de tecnologías y hacer “licencias de prueba”

El hub presentará la app móvil en abril y durante el año también debutará con una alianza con startuplab.01 y un manual de transferencia de IA.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Jueves 19 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

hubs tecnología IA Inteligencia Artificial Startups Marco Zecchetto
<p>Varinka Farren, directora ejecutiva de Hub Apta.</p>

Varinka Farren, directora ejecutiva de Hub Apta.

Noticias destacadas

Transferencia de IA

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Bancos adelantan eliminación de la tarjeta de coordenadas para transferencias
2
Economía y Política

"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal
3
Internacional

Las cadenas de EEUU reducen las porciones de sus comidas por el impacto de los medicamentos contra la obesidad y el alza en los costos
4
Economía y Política

Un economista de LarrainVial y un socio de Econsult: listos los coordinadores macro y de mercado de capitales para Hacienda
5
Empresas

Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
6
Empresas

Comité de Ministros mantiene calificación de dos proyectos y otorga RCA favorable a proyecto inmobiliario en Concón
7
Empresas

Chilefilms compra la participación de empresa española y toma el control de Mediapro Móviles Chile
8
Economía y Política

Primer condenado por contrabando de dinero en el aeropuerto de Santiago: ocultaba más de US$ 30.000 entre sus pertenencias
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete