Hub Apta lanzará plataforma para abrir su portafolio de tecnologías y hacer “licencias de prueba”
El hub presentará la app móvil en abril y durante el año también debutará con una alianza con startuplab.01 y un manual de transferencia de IA.
El año pasado, Hub Apta lanzó la estrategia Efecto Apta, una hoja de ruta a 2027 para fortalecer la colaboración y las redes con distintos actores y acelerar la transferencia tecnológica, con foco en inteligencia artificial (IA) y deep tech.
En ese contexto, la directora ejecutiva de Hub Apta, Varinka Farren, adelantó algunas de las iniciativas en las que avanzarán este año. Entre ellas, el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá a empresas, emprendedores e investigadores revisar el portafolio tecnológico del hub, una alianza con startuplab.01 y un manual de transferencia tecnológica de IA con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Farren señaló que, si bien hoy el portafolio tecnológico de Apta está disponible al público, la nueva plataforma -cuyo lanzamiento será en abril- permitirá aumentar la visibilidad de las 1.300 tecnologías del hub, además de facilitar su conexión con actores interesados en llevarlas al mercado.
Explicó que la herramienta hará posible explorar las tecnologías por áreas o sectores productivos, e incorporará mecanismos para facilitar “licencias de prueba” temporales, de modo que terceros -como emprendedores, empresas o investigadores- puedan gestionarlas y transformarlas en proyectos de impacto.
“Si alguien quiere emprender en agro, por ejemplo, va a la aplicación y busca las tecnologías disponibles (...) Cuánta gente se queda sin trabajo a los 45 años y quiere emprender, pero no sabe cómo hacerlo. Esto será un repositorio de ideas para emprender y para gestionar. Estamos evaluando cómo hacer licencias de prueba con tiempo limitado, de un año, para que las personas puedan poner un plan de trabajo”, explicó Farren.
En paralelo, el hub debutará con una alianza con startuplab.01 -proyecto de Corfo y Fundación Chile para incentivar el desarrollo de startups científicas- para articular capacidades, “evitar la duplicidad de esfuerzos” y aumentar la participación femenina en emprendimientos.
Farren comentó que se instalarán con una oficina para que las startups apoyadas por el Hub Apta que necesiten infraestructura puedan acceder a ella.
“La idea es ir creando cadenas (...) También queremos más mujeres emprendedoras, con más acceso a laboratorios. De hecho, la directora ejecutiva de startuplab.01, Francisca Contreras, se sumará como builder (mentora) de nuestro hub”, contó Farren.
Además, junto al BID, lanzarán el manual “Licenciamiento y transferencia tecnológica en IA: Tendencias, oportunidades y marcos estratégicos para Chile”, que busca entregar lineamientos prácticos para transferir tecnologías basadas en IA al mercado.
