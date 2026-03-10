Millonarios Forbes 2026: Familia Luksic sube 35 puestos en el ranking de riqueza global
La revista estadounidense acaba de publicar su listado global, liderado nuevamente por Elon Musk con más de US$ 839 mil millones de patrimonio. Julio Ponce, accionista de SQM, también subió en la lista y llegó al puesto número 1.108.
La revista Forbes publicó el listado de las personas más ricas de 2026 y hay seis chilenos en el grupo.
El primer lugar a nivel global lo ocupa Elon Musk, con una fortuna estimada en US$ 839 mil millones por sus inversiones en Tesla y SpaceX, seguido de los cofundadores de Google, Larry Page y Sergei Brin. Dentro de los 10 primeros, el único no estadounidense es Amancio Ortega, dueño de marcas como Zara, con una fortuna de US$ 148 mil millones.
De los chilenos, nuevamente lidera la familia de Iris Fontbona, matriarca de los Luksic, quien amasa una fortuna de US$ 52,6 mil millones gracias a sus inversiones en Antofagasta Minerals. El año pasado, la familia ocupó el puesto 70 con un patrimonio de US$ 28 mil millones.
Más atrás en la lista de chilenos aparece el inversionista Jean Salata, en el puesto 422, con US$ 8.400 millones.
Julio Ponce pasó del puesto 1.573 en 2025 al 1.108 en esta ocasión con una fortuna de US$ 3.900 millones gracias a sus ganancias en SQM.
Más atrás quedaron Luis Enrique Yarur Rey con US$ 2.500 millones, Roberto Angelini con US$ 2.000 millones y Patricia Angelini con US$ 1.600 millones.
En la lista total, Estados Unidos tiene el mayor número de multimillonarios, con un récord de 989, incluyendo 15 de los 20 principales. China, incluyendo Hong Kong, es el siguiente, con 610, e India (229) ocupa el tercer lugar.
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos
Julio Pertuzé, ingeniero y profesor de la UC, es el más conocido de una lista corta que también integran Fernando Lefort y una persona ligada al mundo financiero institucional.
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
