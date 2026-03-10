Millonarios Forbes 2026: Familia Luksic sube 35 puestos en el ranking de riqueza global

La revista estadounidense acaba de publicar su listado global, liderado nuevamente por Elon Musk con más de US$ 839 mil millones de patrimonio. Julio Ponce, accionista de SQM, también subió en la lista y llegó al puesto número 1.108.

La revista Forbes publicó el listado de las personas más ricas de 2026 y hay seis chilenos en el grupo.

El primer lugar a nivel global lo ocupa Elon Musk, con una fortuna estimada en US$ 839 mil millones por sus inversiones en Tesla y SpaceX, seguido de los cofundadores de Google, Larry Page y Sergei Brin. Dentro de los 10 primeros, el único no estadounidense es Amancio Ortega, dueño de marcas como Zara, con una fortuna de US$ 148 mil millones.

De los chilenos, nuevamente lidera la familia de Iris Fontbona, matriarca de los Luksic, quien amasa una fortuna de US$ 52,6 mil millones gracias a sus inversiones en Antofagasta Minerals. El año pasado, la familia ocupó el puesto 70 con un patrimonio de US$ 28 mil millones.

Más atrás en la lista de chilenos aparece el inversionista Jean Salata, en el puesto 422, con US$ 8.400 millones.

Julio Ponce pasó del puesto 1.573 en 2025 al 1.108 en esta ocasión con una fortuna de US$ 3.900 millones gracias a sus ganancias en SQM.

Más atrás quedaron Luis Enrique Yarur Rey con US$ 2.500 millones, Roberto Angelini con US$ 2.000 millones y Patricia Angelini con US$ 1.600 millones.

En la lista total, Estados Unidos tiene el mayor número de multimillonarios, con un récord de 989, incluyendo 15 de los 20 principales. China, incluyendo Hong Kong, es el siguiente, con 610, e India (229) ocupa el tercer lugar.