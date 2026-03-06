Operaciones chilenas de Capstone Copper elevan su producción en 54% en 2025 e impulsan resultados récord de la compañía
El aumento se explicó principalmente por la puesta en marcha progresiva del concentrador de sulfuros en Mantoverde y por el proyecto de optimización y una mayor capacidad en la planta de Mantos Blancos.
Las operaciones de Capstone Copper en Chile registraron un crecimiento de 54% durante 2025, resultados que impulsaron cifras consolidadas récord para la compañía.
La producción de cobre en Mantoverde, en la Región de Atacama, alcanzó 95.115 toneladas en 2025, lo que representa un incremento de 65% respecto de 2024. "Este desempeño fue impulsado principalmente por la puesta en marcha progresiva del nuevo concentrador de sulfuros, que permitió elevar el procesamiento de mineral y mejorar los niveles de producción de cobre en concentrado", dijo la empresa en un comunicado.
En tanto, la mina Mantos Blancos, ubicada en la Región de Antofagasta, produjo 61.919 toneladas de cobre durante el año, lo que significó un alza interanual de 39%, cifra que superó el rango de producción proyectado por la compañía. "El crecimiento estuvo asociado a la mayor capacidad de procesamiento de la planta de sulfuros tras el proceso de optimización y eliminación de cuellos de botella en la operación", señaló.
Estos resultados contribuyeron a que Capstone Copper alcanzara una producción consolidada récord de 224.764 toneladas de cobre en 2025, un aumento de 22% respecto del año anterior, impulsado principalmente por el desempeño de sus activos en Chile.
Durante el cuarto trimestre, la compañía también marcó un récord trimestral con 58.273 toneladas producidas, destacando el desempeño de Mantoverde, que registró 23.819 toneladas en el período y alcanzó un nuevo récord mensual en diciembre.
