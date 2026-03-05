Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Enami emprende acciones legales contra la francesa Eramet apuntándola por obstaculizar millonario proyecto de litio con Rio Tinto

La europea está constituyendo servidumbre mineras justo en la zona de mayor potencial de litio de Salares Altoandinos, donde la estatal busca operar en alianza con la gigante anglo-australiana.

Por: Martín Baeza

Publicado: Jueves 5 de marzo de 2026 a las 17:17 hrs.

Litio Enami demanda Martín Baeza
<p>Enami emprende acciones legales contra la francesa Eramet apuntándola por obstaculizar millonario proyecto de litio con Rio Tinto</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Empresario de Limache deja fortuna a Bomberos, pero herederos llevan más de tres años sin poder cobrar legado
2
Empresas

Exministra del Medio Ambiente sería la carta de las AFP para completar en el directorio de Falabella
3
Economía y Política

"No son buenas noticias": informe del CFA se toma la agenda en el equipo de Kast a una semana del cambio de mando
4
Empresas

Firma de comida rápida Tarragona compra activos del que fuera su archirrival Pollo Stop, incluida la marca
5
Mercados

Regresa la maleta de viajes: Banco Santander prepara ajustes a programa de beneficios “Rewards”
6
Mercados

Dólar vuelve a dispararse y cierra en máximos del año a medida que el petróleo retoma su escalada por la guerra en Medio Oriente
7
Economía y Política

Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba en general polémico proyecto de negociación ramal
8
Empresas

Minvu revive proyecto de US$ 50 millones en dunas de Reñaca
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete