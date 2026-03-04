EnergyLab estrena modelo de acreditación basado en IA y blockchain en proyecto solar en Calama

La solución se aplicó como piloto en el Parque Solar Quetena y permitió que este proyecto obtuviera la certificación BioCarbon Standard, dijo el director de la climatech.

En 2019, el ingeniero civil, Cristián Mosella, fundó EnergyLab, una startup de tecnología para el cambio climático que entrega asesoría e implementa proyectos para apoyar la transición energética y la reducción de emisiones en diversas industrias. La climatech cumplió un hito: a través de un modelo tecnológico propio, logró acreditar al primer proyecto solar chileno bajo el BioCarbon Standard.

Mosella, director ejecutivo de EnergyLab, dijo que para su línea de negocio de acreditación y comercialización de créditos de carbono, desarrollaron un modelo para la industria energética y electromovilidad, que combina monitoreo, recolección e interpretación de datos -como la reducción de emisiones- con inteligencia artificial (IA) y blockchain, para asegurar inmutabilidad de los datos.

La solución fue piloteada en el Parque Solar Quetena, en la comuna de Calama, en la Región de Antofagasta, el cual se transformó en el primer proyecto solar chileno en obtener la acreditación internacional BioCarbon Standard (que certifica proyectos de reducción y remoción de gases de efecto invernadero y forrma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas) y en emitir un bono de carbono, el que “una parte de la comercialización está concretada y la otra está en proceso de negociación, con privados chilenos”.

Mosella comentó que la solución permite que la empresa detrás de un proyecto de energía o electromovilidad “puedan conseguir la asignación de recursos a través de los mercados de carbono y maximizar el valor de las iniciativas de sostenibilidad”, y adelantó que el plan es utilizar este proyecto y la certificación BioCarbon Standard en Chile para compensar el impuesto verde.

“Esto demuestra que el financiamiento climático no está reservado solo para grandes proyectos, porque conseguimos que ingresen recursos frescos para esta planta solar”, dijo.

Planes

El plan para 2026 es llegar a otros mercados con un programa de créditos de carbono para proyectos de electrificación de transportes de carga y de pasajeros, que combinará su tecnología con la certificación internacional para comercializar bonos en el mercado global.