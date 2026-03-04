Incendio afecta sector de acopio de papel y cartón de planta Puente Alto de CMPC y obliga evacuación de asentamiento y cuatro trabajadores
Las autoridades dispusieron la evacuación del asentamiento Pie Andino por el siniestro, visible desde distintos puntos de la Región Metropolitana. CMPC indicó en un comunicado que "en la zona afectada no existe material tóxico ni químico que pueda afectar a las personas".
Un incendio que comenzó en la tarde del martes afectaba un sector de la planta Puente Alto de CMPC donde se acopia papel y cartón para reciclaje, y las autoridades ordenaron la evacuación del asentamiento Pie Andino debido al siniestro, que era visible desde distintos puntos de la Región Metropolitana, que era combatido por bomberos de varias comunas y otros equipos de emergencia.
"En relación con lo anterior, se procedió a la evacuación de 4 trabajadores que se encontraban en el sector afectado. Cabe señalar, que al momento de este informe no se reportan personas lesionadas", indicó un comunicado de Senapred. "Por otra parte, a las 20:28 horas de hoy se envió 1 mensaje SAE a la comuna para reforzar el proceso de evacuación del asentamiento Pie Andino, ubicado en calles Eyzaguirre y Pie Andino".
El jefe de la Unidad Nacional de Alerta Temprana, Álvaro Altamirano, informó que se había decidido la evacuación del sector asentamiento y "hacemos un llamado a toda la comunidad que se encuentra en esta zona para que evacúe inmediatamente".
CMPC informó en un comunicado que una vez que se detectó el siniestro, las brigadas internas de la compañía dieron la primera respuesta a la emergencia, "activando los protocolos correspondientes y realizando labores iniciales de control, sin registrarse personas lesionadas o con complicaciones de salud".
Senapred indicó que se encontraban trabajando en el lugar Bomberos de Puente Alto, La Granja–San Ramón– La Pintana, Ñuñoa, San Bernardo, El Bosque–Calera de Tango, Santiago, Metropolitano Sur, Buin, San José de Maipo, Quilicura, Conchalí–Huechuraba y Maipú–Cerrillos; además de Carabineros, Autoridad Sanitaria, Personal Municipal, Provincial y de Senapred, además de ambulancia SAMU y camiones aljibe de las comunas de Puente Alto y La Florida.
