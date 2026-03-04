Click acá para ir directamente al contenido
Incendio afecta sector de acopio de papel y cartón de planta Puente Alto de CMPC y obliga evacuación de asentamiento y cuatro trabajadores

Las autoridades dispusieron la evacuación del asentamiento Pie Andino por el siniestro, visible desde distintos puntos de la Región Metropolitana. CMPC indicó en un comunicado que "en la zona afectada no existe material tóxico ni químico que pueda afectar a las personas".

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Martes 3 de marzo de 2026 a las 22:16 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

