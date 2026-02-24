El dólar bajo y paquetes completos reaniman los viajes de los chilenos a EEUU por turismo, más allá de temas migratorios y tensión diplomática

Cocha y Despegar coinciden en que la actividad muestra una reactivación de la mano de un viajero que ahora planifica más. Y el buen desempeño al inicio de 2026 anticipa favorables perspectivas para el resto del año.

Basta asomarse a cualquier fila de embarque de un vuelo a Estados Unidos para notarlo: cada vez se ven más familias chilenas, grupos de amigos y viajeros solitarios que viajan por turismo al país de la Estatua de la Libertad, la misma que sobresale en las postales de un Nueva York que por estos días amaneció cubierto de nieve como no se había visto desde hace un buen tiempo.

Y es que los viajes de chilenos a Estados Unidos comenzaron el 2026 con señales claras de una recuperación tras un débil año previo, favorecidos por un mix de un dólar que está cerca de $100 más barato que hace un año, una oferta más robusta de paquetes promocionales y un viajero que volvió a planificar con anticipación. Así, este destino ha vuelto a posicionarse como un imán para muchos turistas chilenos, más allá de los casos de problemas con la visa waiver que hubo el año pasado o la misma tensión diplomática actual que hace noticia por un proyecto de cable submarino desde China.

De acuerdo con cifras de Cocha, el año pasado las ventas de pasajes a distintos destinos de EEUU cayeron un 9%. Según Daiana Medina, head de Branding de Cocha, "no se trata de una caída lineal ni atribuible a un solo factor” y, más importante, se ha logrado revertir en el inicio de 2026: entre el 1 de enero y el 16 de febrero, las operaciones de viajes a EEUU crecieron 13,6% interanual. “Este repunte confirma que Estados Unidos sigue siendo un destino estructural para el chileno”, dice Medina.

Este escenario también es observable en la empresa de viajes Despegar, donde desde octubre comenzaron a observar un alza sostenida de 10% en los últimos meses del año, en búsquedas a ciudades como Miami, Orlando y Nueva York. Asimismo, según datos oficiales de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), se registraron desde Chile 126.416 pasajeros en vuelos internacionales con origen o destino Estados Unidos en enero, lo que representa un alza de 6,1% frente al mismo mes del año pasado, con una participación de casi 10% del total de viajes.

El dólar favorece

Un factor muy decisivo a la hora de comprar ha sido el tipo de cambio, que ha favorecido los viajes al exterior.

Bernardita Urbina, gerente de ventas de Despegar, explica que los viajeros perciben hoy un ahorro real en sus bolsillos. “Cuando el tipo de cambio se estabiliza o baja, el impacto es inmediato en la intención de compra, sobre todo en viajes familiares o de larga distancia, donde la diferencia puede significar un ahorro del 15% por grupo”, señala.

Agrega que el formato más demandado este verano han sido los paquetes completos que incluyen no sólo vuelos y hoteles, sino que también traslados y asistencia. En algunos casos, además, pueden incluir entradas a parques temáticos como Walt Disney World Resort y Universal Orlando Resort.

"En el caso de Estados Unidos, hemos visto un repunte en la demanda, especialmente hacia Miami y Orlando", señala Urbina. Explica que en términos de búsquedas, destinos como Miami, Orlando y Nueva York tienden a concentrar gran parte del interés, ya que combinan buena conectividad aérea, amplia oferta hotelera y una propuesta atractiva tanto para familias, como para viajes urbanos o enfocados en circuitos culturales.

Medina, de Cocha, detalla que los paquetes se han puesto de moda de la mano de un cambio en el perfil del consumidor, quien hoy en día planifica con mayor anticipación, compara más alternativas y privilegia las fórmulas cerradas que “le permitan tener mayor control presupuestario, especialmente en viajes familiares”.

Menores dudas sobre Visa Waiver

Durante 2025 se conocieron casos de chilenos que a último momento fueron informados de que su autorización para ingresar con la exención de visado, la llamada Visa Waiver, les había sido denegada por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuyas autoridades hasta ahora de todos modos han confirmado que mantienen al país como parte de este programa.

Las ejecutivas de Cocha y Despegar coinciden en que en un primer momento, sobre todo hubo inquietudes y dudas entre los viajeros luego que se ventilaron los casos de problemas de viajeros con este programa.

"Estos temas generaron mayor nivel de consultas y dudas previas a la compra, pero no una caída significativa", explica la gerente de Branding de Cocha. “Más que un freno, lo que hubo fue un ajuste en el comportamiento de planificación”, dice.

Urbina añade que desde octubre, cuando las autoridades aclararon protocolos y reforzaron recomendaciones, la incertidumbre comenzó a bajar: “Cuando las reglas están claras y el pasajero planifica con anticipación, Estados Unidos sigue siendo un destino altamente valorado por los chilenos”.

Los destinos favoritos se han mantenido estables. Miami continúa liderando por su mezcla de compras, playa y conectividad, Orlando se mantiene como el epicentro del turismo familiar y Nueva York concentra viajes de carácter urbano y cultural.



Y el favorable inicio de año en los viajes a Estados Unidos tiene cara de extenderse a todo 2026.

De hecho, la gerenta de Ventas de Despegar proyecta "un crecimiento cercano al 15% si las condiciones económicas se mantienen y no hay cambios relevantes en materia migratoria".