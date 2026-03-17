Falabella oficializa la llegada de Fernando de Peña al directorio

También se suman como nuevos integrantes de la mesa de la firma: Tomás Müller Benoit, Carolina Schmidt y Juan Pablo del Río Goudie.

Luego de tres años, el directorio de Falabella volvió a rearmarse. Un proceso que ya venía tomando forma en los últimos meses, pero que este martes se oficializó en la junta ordinaria de accionistas del retailer, marcando el inicio de una nueva etapa para la compañía.

Con un respaldo transversal, el exCEO de Mallplaza, Fernando de Peña, entró al directorio de la firma y asoma como futuro presidente. Su llegada -según comentaron en el mercado- refleja el nuevo escenario que se abrió tras el fin del pacto de accionistas, dando paso a una estructura donde los bloques históricos comienzan a diluirse y las decisiones avanzan hacia una lógica más amplia y consensuada.

A de Peña se suman nuevas incorporaciones al directorio. Entre ellas, Tomás Müller Benoit, hijo de Tomás Müller Sproat, quien representará a su familia en esta nueva fase; y Juan Pablo del Río Goudie, quien se consolida como el reemplazo de su hermano, José Luis del Río, tras anunciar en enero su salida de distintos directorios.

En representación de las AFP, en tanto, se incorpora Carolina Schmidt, quien suma este nuevo desafío a su participación en otros directorios del país, como CAP, Engie Chile y la inmobiliaria Imagina.

En la mesa permanecen nombres conocidos por el mercado: María Cecilia Karlezi (Grupo Auguri), Juan Carlos Cortés Solari (Corso), Carlo Solari Donaggio (San Vitto), Paola Cúneo y Alfredo Moreno, este último respaldado por el clan Del Río.

Los cambios también marcan salidas relevantes. Deja la presidencia Enrique Ostalé, quien asumió en 2023 como el primer timonel ajeno a las familias fundadoras de origen italiano. El exCEO de Walmart Chile llegó en medio de un complejo momento para la compañía, con el objetivo de encauzar su operación, tarea que logró concretar.

A su salida se suma la de Andrés Roccatagliata, quien hasta ahora representaba a las aseguradoras en el directorio, además de la despedida del histórico José Luis del Río y del director independiente Germán Quiroga.

Recuperar la rentabilidad

Tras la lectura de la memoria anual, Ostalé, agradeció -en nombre de todo el directorio que terminó su periodo- "la confianza depositada en nosotros por los señores accionistas nuevamente".

Y añadió: "Hace casi tres años, nuestra prioridad fue recuperar la rentabilidad del negocio y fortalecer la posición financiera y, en mi opinión personal, esto se logró con creces. Pero lo más importante que lo anterior, es que hoy los cimientos son más sólidos para que Falabella siga aprovechando las opciones de crecimiento y destacando sus resultados y retorno".