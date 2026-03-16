Los ejecutivos de Falabella que reciben más de $ 1.500 millones en acciones de la compañía gracias al plan de incentivos

La mayor compra fue a manos de Juan Pablo Harrison, el CFO de Falabella, y se cifró en cerca de 61.300 títulos por más de $ 360 millones. El plan busca promover la permanencia de los ejecutivos y asegurar que sus objetivos estén alineados con con la generación de valor para los accionistas.

Varios son los altos ejecutivos de Falabella que se volvieron titulares de una serie de estas acciones, como beneficiarios del plan de incentivos a largo plazo que conduce el holding minorista.

Realizadas el jueves y el viernes en el mercado abierto, las compras suponen un cambio de manos de 261.466 acciones en total, con un desembolso superior a los $ 1.500 millones, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero.

La mayor compra fue a nombre de Juan Pablo Harrison, el CFO de Falabella, y se cifró en unas 61.300 acciones por más de $ 360 millones. En segundo lugar se encuentra Juan Manuel Matheu, el gerente general de Banco Falabella, con un valor cercano a los $ 266 millones; y con más de $ 220 millones le siguió Rodrigo Arze, CIO de Corvest, la rama financiera del family office de la familia Cortés Solari.

El presidente de Falabella Retail Colombia, Rodrigo Fajardo, adquirió casi $ 200 millones; y el gerente general corporativo de Sodimac, Alejandro Arze, casi $ 180 millones. Ricardo Ríos, el máximo ejecutivo de recursos humanos del grupo, vio un desembolso de $ 175 millones; y Leonardo di Nucci, el chief information officer, más de $ 140 millones.

Plan de incentivos

¿Cómo funciona el plan de incentivos? El ejecutivo destinatario invierte en acciones adquiridas en bolsa y financiadas con un préstamo de uso exclusivo extendido por la sociedad para ese fin, y en un lapso de cuatro años, las acciones se van liberando de manera diferida para uso libre del destinatario.

El ejecutivo debe pagar cada vez un tercio del valor de las acciones, lo que significa que arriesga parte de su patrimonio personal. Si se le otorgan acciones por $ 300 millones, debe desembolsar $ 100 millones al momento en que se liberan.

"Este plan está diseñado para promover la permanencia de los ejecutivos a los que se dirige y asegurar el alineamiento de los objetivos de los mismos con la generación de valor para los accionistas, en el mediano y largo plazo", dicen las notas a los estados financieros de Falabella.

Las compras se realizaron a precios promedio de $ 5.903 el jueves y $ 5.962 el viernes. La acción cotizaba a esta hora en $ 6.066, con una baja de 5,9% en el curso de marzo, frente al 2,9% que retrocede el S&P IPSA. Esto, debido a que Falabella ha sufrido uno de los mayores golpes producto de la guerra en Medio Oriente, que generó una disrupción histórica en el suministro energético global.