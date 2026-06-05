Se acaba el joint venture CCU-Nestlé en aguas: embotelladora compra participación de la suiza en US$ 180 millones

Las firmas mantendrán su relación comercial en la distribución de productos ready-to-drink, tanto el mercado de aguas como en el de bebidas con café.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la embotelladora CCU, ligada al Grupo Luksic y Heineken, informó que suscribió un acuerdo con Nestlé Chile para adquirir el 49,9% de su participación en el joint venture (empresa conjunta) que mantenían ambas compañías.

Así, "Agua CCU-Nestlé" -detrás de marcas como Cachantún, Nestlé Pura Vida y Manantial- ahora pasará a estar en un 100% en las manos de la primera de estas firmas, que ya tenía el 50,1% restante de su propiedad.

Para la transacción, la filial conjunta fue valorizada en $ 322.377 millones, por lo cual el precio de compra ascendió a $ 164.597 millones, esto es, unos US$ 180 millones al dólar de hoy.

"Luego de materializada la transacción, CCU continuará su relación comercial con Nestlé, manteniendo la distribución de productos ready-to-drink en el mercado de aguas y de bebidas con café en Chile", escribió la embotelladora al regulador.