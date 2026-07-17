Tras compra de dueña de PedidosYa, Uber compromete inversión adicional por US$ 500 millones en Argentina

El compromiso se ejecutará en tres años y se suma al plan anunciado en marzo. La operación reforzará la presencia de la compañía en un mercado donde acaba de relanzar Uber Eats y donde PedidosYa lidera el negocio del delivery.

Uber anunció este viernes "un compromiso adicional de US$ 500 millones durante tres años" en Argentina, a solo horas de haber anunciado la compra de la alemana Delivery Hero, matriz de PedidosYa, Glovo y foodie, entre otras marcas.

La noticia llegó por parte del presidente y director de operaciones de Uber, Andrew Macdonald, quien publicó en la red social X haber tenido "una gran convesación con el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo".

En esa comunicación, el ejecutivo le reiteró "que Argentina es uno de los mercados más dinámicos de Uber". Y agregó: "Nuestra convicción solo ha crecido con más fuerza. Como parte de nuestra adquisición prevista de Delivery Hero, estamos construyendo a largo plazo en Argentina mediante un compromiso adicional de US$ 500 millones durante tres años, junto con el compromiso que anunciamos en marzo. Estamos emocionados por lo que viene a continuación".

I just had a great conversation with Argentina's Minister of Economy, @LuisCaputoAR, to reaffirm what I've said before: that Argentina is one of Uber's most dynamic markets, and that our conviction has only grown stronger.



As part of our intended acquisition of Delivery Hero,… — Andrew Macdonald (@andrewgordonmac) July 17, 2026

El anuncio fue respaldado por Caputo, quien aseguró que estas "inversiones que llegan de la mano de la confianza en el rumbo económico delineado" por el Presidente Javier Milei.



Hace tan solo un mes, el canadiense aseguró que el país austral "siempre representó una enorme oportunidad de mercado", pues cuenta con "una población importante, abundantes recursos naturales, un sector turístico dinámico y una fuerza laboral talentosa y bien educada".

A ello, sumó que existe "una clara voluntad política de abrir el país a la inversión, desregular donde resulte conveniente y construir marcos regulatorios favorables".

¿Qué pasará con PedidosYa en Argentina?

Para el mercado sudamericano, la compra cobra especial relevancia porque PedidosYa hoy lidera el negocio del delivery.

Además, Uber acaba de relanzar Uber Eats en el país tras más de cinco años de ausencia, comenzando por Mendoza y con planes de expandirse a Córdoba, Rosario y la Ciudad de Buenos Aires. De concretarse la adquisición, ambas marcas quedarían bajo el mismo grupo empresario, lo que podría reordenar la competencia en un sector que no deja de crecer.

Según Statista Market Insights, el sector facturó US$ 1.860 millones en Argentina durante 2024, mientras que se estima que unas 160.000 personas trabajan en plataformas de reparto.

Para Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, la operación anunciada "es una señal de que el negocio global de delivery entró en una etapa de consolidación, donde es necesario crecer más allá de ciudad por ciudad, financiando promociones y descuentos".

"Para Uber, la operación tiene sentido porque le permite adquirir escala, marcas locales y densidad operativa en mercados donde competir desde cero habría tomado años y mucho capital. En América Latina, PedidosYa es el activo más relevante de esa lectura, especialmente en países como Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia y Centroamérica, donde la marca ya tiene capilaridad, comercios integrados y una base de usuarios difícil de replicar rápidamente", agregó.

Eso sí, también habría riesgos, según la experta. "Uber también queda más expuesto al escrutinio regulatorio, a posibles exigencias de desinversión y a críticas por mayor concentración. Para consumidores y restaurantes, el impacto no debería ser inmediato mientras la transacción no cierre, pero hacia adelante el riesgo es que haya menos presión promocional, mayores comisiones o cambios en cargos de servicio si la competencia se debilita".