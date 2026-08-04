De Hermes a Fibra Prime: los grandes negocios que marcaron el mercado de adquisiciones en Perú
Un total de 22 operaciones por US$ 760 millones entre abril y junio se registraron en el país andino, según TTR Data. El número de negocios disminuyó 42,1%, mientras que su valor aumentó 10,9% frente al mismo período de 2025.
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El mercado transaccional peruano tuvo como protagonistas durante el segundo trimestre a compañías de sectores que van desde el transporte de valores y el negocio inmobiliario hasta los servicios financieros y la agricultura.
Entre abril y junio, TTR Data registró 22 transacciones por un monto agregado de US$ 760 millones en el mercado transaccional peruano. En comparación con el mismo trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 38 operaciones por US$ 685 millones, el número de negocios disminuyó 42,1%, mientras que su valor aumentó 10,9%.
La mayor operación con monto divulgado dentro del listado elaborado por TTR Data fue la adquisición de la peruana Hermes Transportes Blindados por parte de la española Loomis Holder Spain, por alrededor de US $ 432,5 millones.
El segundo lugar lo ocupó Fibra Prime, que adquirió Parque Logístico Lima Sur a Logistic Properties of the Americas por US$ 145 millones.
El negocio se enmarca en uno de los sectores que ha mostrado mayor actividad transaccional en Perú durante 2026. En el primer semestre, el sector inmobiliario acumuló 10 operaciones, un incremento de 43% frente al mismo período del año anterior.
InRetail también apareció entre las principales operaciones del trimestre, tras adquirir IXP Holding a IFH Retail por US$ 130 millones. En este caso, la compañía adquirida tiene sede en Panamá y pertenece al sector de servicios financieros.
Interseguro adquirió a Alpina Inmobiliaria un edificio de oficinas ubicado en San Isidro por US$ 18 millones.
Por su parte, Galilee Export concretó la adquisición de un negocio dedicado al cultivo de paltas por US$ 10 millones, cuyos vendedores fueron accionistas privados peruanos.
El “deal del trimestre”
TTR Data seleccionó la operación de UNO Corp sobre Primax como el “deal of the quarter”. De acuerdo con el informe, la transacción involucró a Primax Colombia, Primax, Primax Ecuador y PX Trading, correspondientes a Colombia, Ecuador y Perú.
Entre los compradores figuran Biomax, Autogas y Uno Petróleos Perú, mientras que Uno Corp aparece como propietario final del grupo comprador. Por el lado vendedor figuran Global Monastir e Inversiones Piuranas, con Grupo Romero como propietario final del grupo vendedor. El monto de la transacción no fue informado.
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