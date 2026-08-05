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BHP refuerza su apuesta por Argentina y sella acuerdo para explorar en Mendoza

La compañía suscribió un acuerdo con Kobrea Exploration Corp. para avanzar en actividades de exploración en un portafolio de proyectos ubicado en el distrito minero de Western Malargüe.

Por: Almudena Larraín

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 16:15 hrs.

Almudena Larraín empresas Minera Minería BHP Argentina
<p>BHP refuerza su apuesta por Argentina y sella acuerdo para explorar en Mendoza</p>

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