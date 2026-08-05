BHP refuerza su apuesta por Argentina y sella acuerdo para explorar en Mendoza

La compañía suscribió un acuerdo con Kobrea Exploration Corp. para avanzar en actividades de exploración en un portafolio de proyectos ubicado en el distrito minero de Western Malargüe.

La apuesta de la angloaustraliana BHP por Argentina se consolida. Tras asociarse con la canadiense Lundin Mining para desarrollar el distrito Vicuña, ahora su filial BHP Metals Exploration selló un acuerdo con Kobrea Exploration Corp. para avanzar en actividades de exploración de cobre en un portafolio de proyectos ubicados en el distrito minero de Western Malargüe, en la provincia de Mendoza, Argentina.

Según informó la compañía, el acuerdo establece un marco bajo el cual BHP Metals Exploration podrá financiar programas de exploración, sujeto al cumplimiento de las condiciones acordadas y adquirir participaciones en ciertos proyectos.

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La empresa indicó que Argentina representa una región de interés para su estrategia de crecimiento en cobre debido a su potencial geológico y a su capacidad para respaldar el desarrollo de una industria minera competitiva y sostenible.

En ese contexto, señaló que continúa evaluando oportunidades de largo plazo en distintas partes del mundo que puedan contribuir a responder a la futura demanda de recursos críticos.

BHP explicó que su división Metals Exploration se dedica a identificar y evaluar oportunidades de exploración minera a nivel global mediante un enfoque basado en criterios técnicos, seguridad, gestión ambiental y desarrollo responsable de los recursos.

Asimismo, la compañía afirmó que la exploración requiere inversiones sostenidas en el tiempo e implica una incertidumbre inherente. Añadió que, aunque estas actividades pueden no derivar en el descubrimiento de un depósito mineral económicamente viable, cumplen un papel relevante en la generación de la información y los datos necesarios para evaluar el potencial de un área antes de considerar etapas más avanzadas de desarrollo.